Cheveux: les tops et les flops de l'été

Qu'on se le dise, les festivals ne servent pas juste à voir de bons shows, mais aussi à faire valoir son sens du style. Pour vous aider à éviter les faux pas cheveux et avoir une coiffe qui sort du lot cet été, le Huffpost Québec a reccueilli les conseils de la coiffeuse-styliste de stars, Bridget Brager.

Avec son opinion, pas de danger de se tromper. Elle compte parmi sa longue liste de clientes célèbres nulles autres que l'audacieuse Kristen Stewart, la sublime Lucy Hale ou encore la chic Kate Bosworth.

Selon elle, l'ultime flop capillaire cette année, et en particulier pendant la saison des festivals, est tout simple. C'est de ne rien oser. «Allez! Sortez de votre zone de confort. [...] Je crois qu'il est toujours mieux de faire preuve de créativité lorsqu'on le peut. Un festival est l'endroit parfait pour essayer et assumer un style plus audacieux. C'est un bon moment pour essayer quelque chose de nouveau, parce qu'après tout, qui s'en rendra compte?, fait-elle valoir. Vous vous êtes toujours demandé ce à quoi vous ressembleriez avec des cheveux roses? Eh bien, c'est l'occasion parfaite pour vous démarquer!»

La tendance est donc à tous les styles, selon la pro : couleurs de toute sortes, cheveux en pagaille ou lissés vers l'arrière, avec les accessoires qui vous plaisent. Le mot d'ordre est folie.

Selon Bridget Brager, associée à Herbal Essence, il y a malgré tout quatre tendances capillaires qui se démarquent cette année. Les voici :

4 grosses tendances cheveux

Les tresses

«Un choix gagnant pour la saison des festivals. N'ayez pas peur d'être créatif. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se tresser les cheveux. Une double tresse française, des petites tresses, des tresses décoiffées sur lesquelles on aurait dormi... tout fonctionne!»

Les noeuds

«Oui les noeuds! Ils sont revenus en force dans les festivals. Ils sont amusants et retiennent l'attention à coup sûr!»

Les cheveux de la veille

Laissez vos cheveux «légèrement en bataille. Ajoutez quelques accessoires et des petites tresses et arborez le look bohème de Penny Lane du film Almost Famous [NDLR : ci-dessus]!»

Les accessoires à cheveux

«Les femmes utilisent de plus en plus d'accessoires pour les cheveux et j'adore ça. Continuez à le faire, c'est une GRANDE inspiration créative pour les autres femmes.»

Les 5 commandements de l'entretien capillaire estival, selon Bridget Brager

Laissez sécher vos cheveux à l'air, surtout si vous avez la chance d'être près de la mer

Le shampooing sec est votre meilleur ami pour un look d'été frais et léger

Aspergez vos cheveux régulièrement de votre vaporisateur d'eau thermale préféré

Protégez votre coiffe des éléments agressants (soleil, eau, poussière) avec un chapeau

Appliquez un masque capillaire une fois par semaine

