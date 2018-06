Pénélope McQuade fait une superbe déclaration d'amour à Philippe Fehmiu

Pénélope McQuade a profité du long week-end de la Saint-Jean pour déclarer publiquement son amour à son conjoint de la dernière année, Philippe Fehmiu, lui - et nous - faisant savoir qu'elle ne l'échangerait pour rien au monde.

«On est les McMiu et on s'aime», a exprimé d'emblée l'animatrice des Échangistes en légende d'un cliché partagé par l'entremise de son compte Instagram.

«Avec nos très grands hauts et nos moyens bas, nos doutes et nos apprentissages, nos régressions et nos grands bons vers l'avant, avec nos patterns ancrés et nos nouvelles avancées, on grimpe nos Everest et on descend en toboggan.»

«Des fois, on marathone, des fois on sprint, des fois on arrête au pit à pansements se mettre de l'onguent à grands coups de lichettes, poursuit la principale intéressée. Mais toujours on s'aime, on espère pour toujours. Et sinon, eh bien on va s'aimer pareil.»

Après des semaines de rumeurs, Pénélope McQuade et Philippe Fehmiu avaient officialisé leur relation en septembre 2017, en foulant ensemble le tapis rouge du gala des Prix Gémeaux.

