Les jours se suivent et se ressemblent malheureusement pour les femmes journalistes à la Coupe du monde de soccer.

Une autre reporter a été victime d'un fan qui a tenté de l'embrasser alors qu'elle s'apprêtait à entrer en ondes. Après Julieth Gonzalez Theran, c'est maintenant la journaliste brésilienne Júlia Guimarães qui a vécu cette situation inacceptable en Russie.

Alors qu'elle allait prendre l'antenne sur TV Globo, un homme s'est approché d'elle pour tenter de l'embrasser sur la joue. Elle l'a aperçu au dernier moment et a réussi à le repousser. Elle a ensuite sermonné l'homme comme il se doit.

Great response from Brazilian TV journalist Julia Guimaraes of Sportv to unacceptable behaviour. Not easy to show such restraint in the face of harassment. pic.twitter.com/eFVZz6gdMA