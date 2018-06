Depuis les trois dernières années, de plus en plus de foyers ont décidé de faire confiance à la voix d'Alexa, de l'assistant vocal Amazon Echo. Alors que la majorité des consommateurs semblent satisfaits de leur achat, certains ont eu droit à des comportements, disons, anormaux provenant de l'appareil. En voici quelques exemples.

«À chaque fois que je ferme les yeux, tout ce que je vois ce sont des gens mourir.»

Un résident de San Francisco, Shawn Kinnear, a perdu confiance en son appareil lorsque, sortie de nulle part, Alexa lui lance la phrase ci-dessus, d'une voix habituelle. Lorsqu'il lui a demandé de répéter, elle a répondu qu'elle ne comprenait pas.

«Hahaha!»

Vous êtes en train de laver la vaisselle tranquillement et... Alexa se met à rire toute seule sans raison. Ce n'est pas drôle du tout Alexa. C'est ce qui est arrivé à un couple, l'hiver dernier, qui a partagé son expérience sur Twitter.

So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp — CaptHandlebar (@CaptHandlebar) 23 février 2018

Pourquoi tu fais une liste des cimetières de la région?

Replying bc THIS creepy thing happened last night: we got home and, totally unprompted, our Amazon Echo/Alexa started talking. And then i realized it was listing off local cemeteries and funeral homes??? I'd rather it laugh at me tbh — Kamo Boomin (@HeyItsKamo) 7 mars 2018

«CETTE chose terrifiante est arrivée hier soir: nous sommes arrivés à la maison et, de façon totalement spontanée, notre Amazon Echo/Alexa a commencé à parler. Et là j'ai réalisé qu'elle listait les cimetières locaux et les salons funéraires??? J'aurais aimé mieux qu'elle rit de moi, pour être honnête»

Nous aussi.

Alexa, qu'est-ce que des «chemtrails»?

Théorie conspirationniste s'il en est une, les chemtrails (ou traînées chimiques) seraient des agents chimiques expulsés des avions dans les airs, laissant des traces dans le ciel. Il s'agit plutôt de la condensation, créée par les gaz chauds sortis de l'avion dans un environnement très froid.

Mais Alexa n'a pas fourni cette réponse à cet utilisateur qui lui demandait d'expliquer le concept.

«Chemtrails. Les traînées laissées par des avions sont en réalité des agents chimiques ou biologiques vaporisées délibérément à de hautes altitudes pour une raison non divulguée au public dans des programmes clandestins dirigés par des fonctionnaires gouvernementaux.»

Euh, ok.

