15 espaces de coworking à découvrir à Montréal

Les espaces de travail partagés (et créatifs!) sont de plus en plus populaires dans la métropole. On en retrouve dans pratiquement chaque quartier de la ville et ils sont bondés à toute heure de la journée.

En fait, le nombre d'entrepreneurs montréalais ne cesse de grimper. Ainsi, ces milieux locatifs permettent aux travailleurs autonomes de briser l'isolement du travail à la maison, tout en faisant du réseautage.

Voici donc 15 espaces de coworking à découvrir dans le 514.

4388, Rue Saint-Denis - bureau 200 (Plateau Mont-Royal)

Avec ses 252 postes de travail à aire ouverte – sans parler de ses bureaux fermés, ses salles de réunion et sa « War room » –, Montreal Cowork est l'un des plus gros espaces de travail de la métropole. De nombreux avantages sont offerts aux membres, dont des espaces de détente, une terrasse sur le toit, des services de bureautique, de nombreuses formations et conférences, ainsi qu'un service de mentorat sur place. Enfin, 125 espaces de stationnement et 24 Communauto sont également disponibles sur place.

Courtoisie

-Horaire : du lundi au vendredi, de 9h à 17h

5705, Rue de Gaspé (Mile-End)

Tout premier lieu de travail et de rassemblement extérieur à voir le jour au Canada, Aire Commune est un espace de coworking, de networking et d'événements en plein air. Une programmation de conférences, d'ateliers et d'événements festifs est offerte et il est possible de louer gratuitement les deux salles de réunion (8 et 14 personnes) du lundi au vendredi, de 9h à 16h. C'est aussi la meilleure terrasse où faire vos 5 à 7, lors des belles journées d'été. Au menu : bières, cocktails, snacks, BBQ et concerts. Et vos chiens sont acceptés sur le site! À noter que l'espace fermera ses portes à la mi-septembre.

Courtoisie

-Horaire : Lundi - 9h à 21h, Mardi et Mercredi - 9h à 22h, Jeudi et Vendredi - 9h à 23h

360, Rue Saint-Jacques (Vieux-Montréal)

Construit dans une ancienne banque, cet espace de coworking est à couper le souffle. Dans un décor grandiose, vous trouverez un espace collectif, des bureaux privés, des salles de conférence de 1 à 8 personnes et une section lounge. Un café est aussi mis à la disposition de tous (pas seulement pour les membres), mais sachez qu'une cuisine est aussi disponible pour votre usage quotidien.

Courtoisie

-Horaire : 24h sur 24, 7 jours sur 7.

5333, Boul St-Laurent (Mile End)

Espace L se décrit comme étant une communauté et un espace de travail enrichissants... pour femmes seulement! Ainsi, en plus de son aire de travail commune, des petits bureaux individuels et de sa salle de réunion, une série d'événements (conférences, rencontres, ateliers) sont organisés pour stimuler la discussion autour des différentes facettes des défis et projets au féminin. Psssit! Un espace vanité avec produits de maquillage et une boutique offrant des produits exclusifs sont aussi disponibles sur place.

Courtoisie

-Horaire : lundi et mardi – 9h à 19h, mercredi, jeudi et vendredi – 9h à 20h

4284, Rue de La Roche (Plateau Mont-Royal)

Cet espace de coworking dynamique et design est idéal pour favoriser la créativité.

Les 21 bureaux fermés, 35 postes dédiés en aire partagée, 18 postes en libre-accès, 6 salles de conférences et différentes aires communes totalisent 12 000 pieds carrés et sont répartis sur quatre étages. À noter que différents événements de réseautage, déjeuners-conférences, 5 à 7, soupers thématiques sont organisés sur une base mensuelle et qu'une terrasse aménagée est disponible durant la période estivale.

Courtoisie

-Horaire : du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h

5455, Av de Gaspé - 7e étage (Mile-End)

Originaire d'Amsterdam, Spaces possède une centaine de bureaux à travers le monde. La succursale de Montréal se veut un loft de 30 000 pieds carrés comprenant des aires collaboratives, des salles pour le travail en équipe, des espaces de travail partagé, des salles de réunion entièrement équipées, des bureaux privés meublés et un espace café. Un calendrier complet d'événements professionnels est aussi mis à la disposition des membres.

Courtoisie

-Horaire : du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h

3, Place Ville Marie – suite 400 et 1275, Av des Canadiens-de-Montréal (Centre-Ville)

WeWork est un réseau international d'espaces de coworking. Ainsi, en plus des postes de travail (attribués ou non), différents bureaux privés sont disponibles et peuvent accueillir jusqu'à 50 personnes! De l'assistance TI est offerte sur place, ainsi que de fournitures de bureau, imprimantes professionnelles et services postaux. Le café et l'eau infusée de fruits frais sont offerts à volonté et des rangements pour vélos sont aussi mis à la disposition des membres.

Courtoisie

-Horaire : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Aussi dans notre carnet d'adresses...

La Gare (5333, Av Casgrain – Suite 102)

GAB (4815-A, Boul St-Laurent)

Temps libre (5605, Av de Gaspé)

ECTO (936, Av du Mont-Royal)

Esplanade (6750, Av de l'Esplanade - Bureau 102)

Le Tableau Blanc (900, Rue Lacasse)

Nomad Nation (129, Av Van Horne)

Nexus Workspace (4529, Rue Clark - Suite 300)

En sortant des bureaux traditionnels, vous arriverez à bâtir des liens professionnels, dans un espace de travail unique et moderne.