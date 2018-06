Tinder ajoute une fonction pour mieux vous aider à trouver l'amour

Tinder teste en ce moment une nouvelle fonction qui permettra de (peut-être) trouver l'amour plus facilement.

La compagnie a dévoilé sa nouvelle offre appelée «Picks» sur son blogue, la semaine dernière. Elle ne sera pas disponible pour tous les célibataires de la plateforme toutefois. Pour en profiter, il faudra détenir un abonnement Tinder Gold.

Selon TechCrunch, Tinder Gold et Tinder Plus disposaient d'un bassin de 3,5 millions d'abonnés. La version Gold a été lancée en août 2017 et la compagnie estime qu'elle a créé une augmentation de 60% des «Matchs». Avec «Picks», Tinder croit pouvoir encore davantage augmenter ce pourcentage.

Comment ça marche?

La nouvelle option permet de sélectionner des profils qui partagent des intérêts communs avec soi dans une large gamme d'affinités comme le niveau d'éducation, le type d'emploi, les passe-temps, etc. L'application souligne également les caractéristiques les plus pertinentes des profils affichés, afin de rendre plus facile aux utilisateurs de voir avec qui ils seraient davantage compatibles.

Les «picks» sont rafraîchis chaque jour, mais les utilisateurs pourront également choisir d'en voir plus - moyennant une somme supplémentaire.

Tinder se rapproche ainsi d'un style de site de rencontres traditionnel, en ce sens que «Picks» permet de rencontrer en ayant une base d'information et de recherche sur les personnes. De base, le service gratuit de l'application propose de regarder quelques photos, ainsi qu'un mot de présentation, d'une personne avant de décider si elle nous plaît ou non. Pour pouvoir discuter avec une personne qui nous plaît, elle doit également avoir indiqué son intérêt, une fonction que Tinder nomme «swipe», pour balayage.