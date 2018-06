Maison Jacynthe, une boutique au centre-ville de Montréal

Maison Jacynthe - la marque de cosmétiques et produits de beauté de Jacynthe Renée - a ouvert ses portes à Montréal, et pour l'occasion journalistes et amis stars étaient invités à venir fêter cette nouvelle adresse au centre-ville. Kim Rusk et Jean Airoldi n'ont pas manqué ce 5à7 le 21 juin dernier.

Jacynthe Renée aux côtés de son amie Kim Rusk, future maman radieuse.

Jfgalipeau.ca

Station maquillage, fragrances et soins de la peau, un moment de détente et de relaxation.

Jfgalipeau.ca

Ambiance épurée pour cette première adresse au 543 rue Sherbrooke est.

Jfgalipeau.ca

Pour voir toutes les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous