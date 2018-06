Google lance lundi de nouvelles fonctions de mesure de distance sur application Google Earth, permettant (enfin) de savoir la distance entre Montréal et le pôle nord.

Sur son blogue, Google indique qu'il s'agit d'une des fonctions les plus demandées par les utilisateurs. Non seulement est-il maintenant facile de calculer la distance entre deux points précis, mais Google Earth permet également de calculer un périmètre. Par exemple, il est possible de calculer la grandeur d'un parc dans le quartier où on veut acheter une maison, dit Google.

La fonction est disponible sur Chrome et Android pour l'instant, et sera disponible sur iOS éventuellement.

Des heures de plaisir!