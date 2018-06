Le président américain Donald Trump s'est porté lundi à la défense de sa porte-parole Sarah Huckabee Sanders, qui a affirmé sur Twitter en fin de semaine avoir été expulsée d'un restaurant de la Virginie en raison de son emploi.

M. Trump s'en est pris à la propreté du restaurant The Red Hen, en déclarant sur Twitter que «si c'est sale à l'extérieur, alors c'est sale à l'intérieur».

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside!