Cette photo de chaises empilées va vous retourner le cerveau

Ceux qui aiment les choses ordonnées vont adorer cette image publiée ce vendredi 22 juin sur le réseau social Reddit. On y découvre quinze chaises rouges empilées parfaitement les unes sur les autres. Jusqu'ici tout va bien, mais c'est sans compter sur l'illusion d'optique que cela crée.

Posées les unes sur les autres, les chaises donnent l'impression d'avoir des pieds de travers par rapport au sol. Comme si tout un côté ne touchait pas terre.

En réalité lorsqu'on regarde la chaise au-dessus de la pile on se rend très vite compte de leurs formes réelles et l'illusion disparaît. Très populaire sur Reddit cette photo a été reprise sur Twitter par un internaute. Une publication qui lui a rapporté plus de 250 000 «J'aime» et plus de 80 000 retweets.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.