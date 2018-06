Cette famille adore s'habiller en fruits et légumes

Cette famille suédoise a pris le contre-pied du slogan "manger au moins cinq fruits et légumes par jour". Eux préfèrent les porter sur Instagram.

La blogueuse Johanna Johansson poste régulièrement des photos sur lesquelles sa petite tribu pose avec des aliments qui deviennent leurs vêtements en jouant avec la perspective. Avec son mari, les jeunes parents de deux enfants (un garçon et une fille) s'amusent à juxtaposer pastèque ou épis de maïs sur leurs photos de vacances ou leurs moments d'intimité.

Que ce soit sur son compte Instagram ou son blogue, il est évident que la "famille" est une notion importante aux yeux de Johanna Johansson. La jeune maman enchaîne les photos à quatre. Souvent avec une touche d'humour. Ce mercredi 20 juin, elle a par exemple partagé une photo accompagnée de la légende suivante: "Lettuce (Let us) never be parted!" (Ne soyons jamais séparés!).

Mais, la mignonnerie ne s'arrête pas là. Chaque image recèle de petites attentions à destination de l'abonné. Impossible de ne pas sourire!