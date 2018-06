Benoît Charest figure parmi les nouveaux invités à l'Académie des Oscars

L'Académie des Oscars a invité 928 nouveaux membres, incluant plusieurs Canadiens, dont le compositeur et guitariste montréalais Benoît Charest, qui a coécrit la pièce titre du film «Les Triplettes de Belleville».

La nouvelle liste de l'Académie des arts et sciences du cinéma inclut l'actrice albertaine Tantoo Cardinal, le cinéaste de Winnipeg Guy Maddin, l'actrice torontoise Alison Pill et le producteur de Toronto J. Miles Dale, qui a remporté un Oscar plus tôt cette année pour «La forme de l'eau».

Plusieurs autres Canadiens ayant obtenu des nominations aux Oscars pour leur travail sur «La forme de l'eau» ont aussi été invités, notamment le monteur de films Sidney Wolinsky, le monteur de son Nelson Ferreira, le mixeur de son Glen Gauthier et le chef décorateur Paul Austerberry.

Parmi les autres Canadiens sur la liste, qui couvre une variété de métiers dans l'industrie du cinéma, figurent les cinéastes Ann Marie Fleming («Window Horses») et Anita Doron («Parvana, une enfance en Afghanistan»).

Critiquée ces dernières années pour son manque de diversité, l'Académie a souligné que les invités, originaires de 59 pays, sont des femmes dans une proportion de 49 pour cent et des personnes non blanches dans une proportion de 38 pour cent.

S'ils acceptent, les nouveaux membres seront accueillis à l'Académie lors de réceptions à l'automne. Si tous ces gens répondent favorablement à l'invitation, la nouvelle classe comptera 31 pour cent de membres féminins et 16 pour cent de personnes non blanches.

«Hey yo. Je suis dans l'Académie», a dit lundi sur Twitter l'Américano-Pakistanais Kumail Nanjiani, qui a coécrit et tenu un rôle dans «Mal d'amour». Sa conjointe et coscénariste Emily V. Gordon a aussi été invitée.

Tiffany Haddish a appris la nouvelle de la bouche de la comédienne Melissa McCarthy sur le plateau du film «The Kitchen».

«C'est super cool», a-t-elle commenté dans une vidéo ayant capté le moment où elle est mise au fait de son invitation à l'Académie.

«Alors je vais pouvoir voter?», ajoute-t-elle, avant de s'exclamer en riant: «Je vais obtenir des films gratuitement?»

La liste inclut toujours des visages relativement nouveaux et des vétérans de l'industrie. Certains des plus jeunes membres bien en vue incluent l'acteur franco-américain de 22 ans Timothée Chalamet, remarqué dans «Appelle-moi par ton nom», et l'actrice Quvenzhané Wallis, du film «Les Bêtes du Sud sauvage», qui est la plus jeune invitée cette année, du haut de ses 14 ans.

Le réalisateur italien du film «Appelle-moi par ton nom» Luca Guadagnino est également invité par l'Académie, tout comme les réalisateurs français Laurent Cantet («L'Atelier») et Jean-Pierre Jeunet («Le fabuleux destin d'Amélie Poulain»).