9 activités pour des vacances en famille amusantes et éducatives

Apprendre tout en s'amusant? Oui, c'est possible, surtout l'été!

Du monde animal aux lieux historiques en passant par les centres scientifiques, plusieurs attractions aussi divertissantes qu'éducatives situées aux quatre coins du Québec vous permettront de faire le plein de connaissances tout au long de l'été.

En collaboration avec Hydro-Québec, nous vous présentons neuf lieux et activités à ajouter à vos escapades estivales pour passer un agréable moment en famille et stimuler les neurones des petits et des grands.

Le Cosmodôme

Le Cosmodôme est le seul musée entièrement consacré à l'astronautique et à l'exploration spatiale du Canada. Vos enfants auront la possibilité de participer à des missions interactives et éducatives en voyageant virtuellement dans l'espace. En plus, ils pourront visiter des expositions permanentes et prendre place dans la navette spatiale Endeavour.

Hydro-Québec

L'Électrium

Il y a de l'électricité dans l'air! Rendez-vous à l ' Électrium, le centre d'interprétation de l'électricité d'Hydro-Québec, situé à Sainte-Julie. En compagnie de guides dynamiques, vos enfants s'initieront aux lois de l'électricité et découvriront ce que sont les champs magnétiques. Tous les lundis de l'été, des ateliers scientifiques des plus amusants vous sont proposés. C'est gratuit!

Le Village québécois d'antan

Plongez dans l'histoire du Québec de 1810 à 1930 à travers les récits captivants des personnages du Village québécois d'antan. Constitué de véritables maisons et de bâtiments des XIXe et XXe siècles déménagés à un endroit exceptionnel, le village s'éveille en été avec ses jardins, ses animations, la danse, les jeux d'eau et plus encore.

Hydro-Québec

La centrale de Carillon

La centrale de Carillon est la plus puissante centrale hydroélectrique de la rivière des Outaouais. Comme la majorité des installations d'Hydro-Québec, elle peut être visitée gratuitement tout l'été. Près de la centrale, vous trouverez le canal de Carillon où vous serez fasciné par les manœuvres de la lourde porte à guillotine de 200 tonnes qui ouvre le passage aux bateaux de plaisance. Agrémentez votre visite d'un pique-nique dans le joli parc au décor pittoresque qui borde la centrale.

L'Aquarium du Québec

Une visite à l'Aquarium du Québec s'avère toujours agréable, mais aussi des plus enrichissantes. Suivant leur mandat de conservation et d'information, les animaliers de l'Aquarium du Québec font découvrir aux visiteurs l'univers à la fois fascinant et fragile de quelque 10 000 animaux marins. Cet été, faites la rencontre des nouveaux pensionnaires : les raies d'Amazonie, les poissons-chats en plus des célèbres piranhas rouges du Biodôme de Montréal.

Hydro-Québec

La Cité de l'énergie

Il y a tant à faire à la Cité de l'énergie de Shawinigan! Au centre de sciences, voyez la nouvelle exposition Planète Énergie, puis accédez à l'impressionnante tour d'observation haute de 38 étages, construite à partir d'un ancien pylône de transport d'énergie électrique. Dans le secteur historique, visitez la centrale de Shawinigan-2, la plus vieille centrale d'Hydro-Québec toujours en service, et participez à des rallyes interactifs dans la centrale de la Northern Aluminum Company. En fin de journée, laissez-vous charmer par Nezha, la fantastique nouvelle production du Cirque Éloize (à l'affiche dès le 3 juillet 2018).

Le Miller Zoo

Situé à Frampton, le Miller Zoo est aussi un centre de réadaptation pour les animaux sauvages. Tout au long du parcours pédestre, le jeune couple propriétaire de ce petit zoo s'affaire à sensibiliser les visiteurs au respect de la faune et à dresser un portrait de chacun de leurs protégés. Ne manquez pas la collation des lions et de la tigresse, nourris à la main par le propriétaire. Impressionnant!

La Maison du développement durable

Le développement durable est un enjeu d'actualité, mais comment se concrétise-t-il? Visitez la Maison du développement durable, l'un des bâtiments les plus écologiques du Québec. Elle est en fait le premier bâtiment certifié LEED Platine Nouvelle construction (NC) de la province. L'accès est gratuit. On y offre même des visites guidées.

Voilà un musée qui sort de l'ordinaire! En plus de proposer des excursions sur le fleuve Saint-Laurent à bord de l'Exploramer, le musée compte aussi un aquarium, des expositions variées sur la vie marine ainsi que des activités guidées, comme la récolte de poissons. La visite complète prend entre trois et cinq heures.

Que vous passiez vos vacances d'été entre amis, en famille ou en couple, que vous restiez près de chez vous ou que vous partiez à la découverte du Québec, Hydro-Québec vous donne la chance de vivre une expérience des plus enrichissantes en offrant des visites gratuites dans plusieurs de ses installations partout dans la province.