Vanessa Duchel passe un message positif sur l'acceptation de soi

Vanessa Duchel, connue à Star Académie et qui a participé à la comédie musicale Hairspray, a partagé un message inspirant sur l'acceptation de soi sur Instagram.

«Il y a moins d'un an, JAMAIS j'aurais cru publier une photo de ce genre. Mais quand je dis jamais, c'est parce que ça veut dire CRISSEMENT jamais. Mes amis peuvent vous le confirmer!», a-t-elle écrit.

Après avoir mentionné qu'elle avait «longuement hésité» avant de partager la photo, elle a expliqué ne pas être «encore 100% bien» avec son image. «Mais au cours des derniers mois, je sens que je change. J'me dis que je veux être une des personnes qui vont aider nos jeunes (et moins jeunes, on s'en fout tu de l'âge dans l'fond) à accepter leur différence/particularité/singularité et que mes pieds doivent suivre mes mots donc je me parle à tous les jours et essaie de devenir un modèle comme ceux/celles que je n'ai pas eu durant mon enfance et adolescence.»

«Peut-être que c'est prétentieux de ma part d'essayer de donner un sens au terme « influenceur » (mot qui me met TRÈS mal à l'aise) mais j'accepte alors d'être prétentieuse si c'est pour que tout le monde devienne un « influenceur » à sa façon et peu importe le nombre d'abonnés», a conclu Vanessa Duchel.

Récemment, Stéphanie Boulay a aussi partagé une photo avec le désir de faire passer un message similaire.