Banksy a-t-il encore frappé a Paris? Ces œuvres laissent penser que oui

Le maître international du street art serait-il à Paris? Une série de nouvelles œuvres disséminées dans les rues de la capitale sème le doute, rapporte Telerama, ce samedi 23 juin. Au moins six pépites réalisées au pochoir noir ont été repérées et tout laisse à penser qu'elles ont été réalisées par la légende engagée Banksy.

D'après Telerama, l'artiste anglais aurait commencé à disséminer ses oeuvres à partir du mercredi 20 juin, journée mondiale des réfugiés. Une façon d'attaquer ouvertement la politique du gouvernement français, en pleine crise migratoire?

L'une des œuvres les plus marquantes se trouve sur un mur de porte de la Chapelle, non loin de l'ancien Centre de premier accueil des réfugiés: une petite fille noire recouvre une croix gammée avec un motif de tapisserie rose. Une couleur enfantine et candide, qui tente de masquer, en vain, le noir et l'agressivité du symbole nazi.

"Dans sa thématique (les migrants), sa technique (pochoir noir), dans son habitude d'opposer l'innocence de l'enfance face à la barbarie de l'adulte,(...) beaucoup d'indices portent à croire que, même sans signature, l'œuvre est à attribuer à Banksy", note Telerama.

Un peu plus loin, dans le 19eme arrondissement, sur l'avenue de Flandres, l'artiste a détourné un célèbre tableau de Jacques-Louis David, "Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard".

Trois souris sont également à dénicher:

Enfin, ici, le pochoir dérangeant d'un chien et d'un homme. Ce dernier lui tend un os, celui de la patte qu'il a lui-même sectionné.

