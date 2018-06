Le fondateur du Domaine Neige perd sa cidrerie

Le président-fondateur du Domaine Neige, autrefois La face cachée de la pomme, François Pouliot, a perdu le contrôle de son entreprise dans un litige commercial.

Selon un communiqué de presse sur sa page Facebook, M. Pouliot et sa partenaire Stéphanie Beaudoin ont perdu le Domaine Neige au profit du groupe Pomdial après une bataille juridique de plusieurs années.

Fondée en 1994, la cidrerie s'enligne vers une expansion en 2016. M. Pouliot et Mme Beaudoin s'allient avec de nouveaux partenaires pour vivre cette phase de croissance. Ils ont rapidement déchanté.

«C'est une nouvelle page d'histoire qui débute pour le Domaine Neige via CidreCo. Or, c'est le début d'un cauchemar qui toujours pas terminé...», écrit Mme Beaudoin. Elle estime que les partenaires n'ont jamais partagé la vision des propriétaires, évoquant même la possibilité d'un «agenda caché» pour prendre la possession complète de l'entreprise.

Dès l'automne 2016, elle raconte que les activités du Domaine Neige tournent au ralenti, paralysées par la convention d'actionnaires. Elle et M. Pouliot partent à la recherche de financement pour racheter les parts des partenaires.

Trois offres ont été faites aux actionnaires qui «ne daigneront même pas répondre».

En mai 2018, la Banque TD a saisi les comptes de CidreCo «pour provoquer un dénouement». Deux offres étaient sur la table, celle des fondateurs et celle des actionnaires, regroupés sous la compagnie Pomdial.

La cause s'est finalement rendue en cour supérieure. Le 22 juin, la décision est tombée et la cidrerie a été confiée à Pomdial. «Notre bébé, notre cidre de glace Neige, notre Smac! et le Petit Pinnacle que nous avions développé, ne nous appartiennent plus. Le Domaine Neige se voit vidé de ses équipements et de ses cuves. Nous sommes brisés», conclut Mme Beaudoin.