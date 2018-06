L'entreprise Scanline VFX, spécialisée en effets visuels, créera 300 emplois à Montréal avec l'ouverture d'un nouveau studio dès le mois prochain.

Geoffrey Baumann, qui a récemment chapeauté tous les effets spéciaux du film Black Panther, dirigera l'équipe du nouveau studio.

«Je suis ravi non seulement de me joindre à l'équipe de Scanline VFX pour le lancement de ce tout nouveau studio, mais aussi de voir qu'on reconnaît le talent et la créativité qui existent à Montréal», a déclaré par voie de communiqué M. Baumann.

Il s'agira du cinquième studio de l'entreprise allemande après ceux de Vancouver, Los Angeles, Munich et Stuttgart. Sacnline VFX est reconnue pour ses effets complexes et photoréalistes ainsi que pour ses travaux de simulation.

Le travail de Scanline VFX a été souligné dans plusieurs grands galas. L'entreprise a été mise en nomination aux Oscars pour son travail sur Capitaine America: le soldat de l'hiver et Au-delà, un film réalisé par Clint Eastwood, ainsi qu'aux BAFTA pour Iron Man 3. Scanline VFX a de plus été récompensé par un Emmy pour son travail sur Game of Thrones (saison 4) et par un prix d'excellence scientifique et technique pour la création de Flowline, son propre logiciel de simulation de fluides.

L'entreprise espère recruter une centaine de spécialistes chaque année d'ici 2021. Des renseignements sur les postes à pourvoir et le processus de recrutement seront disponibles sur le site de Scanline VFX d'ici peu.

