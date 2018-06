Retour réussi sur le court pour «Mario Tennis Aces»

Nintendo continue d'amener une à une ses franchises à succès sur la Switch avec Mario Tennis Aces. Et cette nouvelle aventure sur les courts du Mushroom Kingdom, la première depuis 2015 sur la Wii U, propose un défi suffisamment corsé pour faire oublier certaines lacunes.

Mario Tennis Aces se déploie principalement en trois modes : Aventure, Tournoi et jeu libre.

Dans le mode Aventure, Mario et Toad tentent de contrecarrer les plans de Wario et Waluigi qui, pour leur part, cherchent à récupérer cinq pierres précieuses devant redonner à une raquette de tennis mythique ses pouvoirs dévastateurs. Bref, pensez à Avengers: Infinity War, mais avec moins de drame, presque autant de personnages, et plus d'action sur le court.

À travers cinq mondes bien distincts, Mario et son acolyte se déplacent de terrain en terrain, comme dans un jeu de plateforme classique, pour tenter de mettre la main sur les pierres avant leurs rivaux. Pour y parvenir, le joueur devra livrer des matchs classiques, résoudre des énigmes, compléter des concours d'habileté et affronter différents boss.

Une formule classique, certes, mais dont le plaisir est de nouveau renouvelé.

Mario Tennis Aces n'étant évidemment pas un jeu de sport ordinaire, le joueur se retrouve au cœur d'un univers extrêmement coloré et dynamique, mis en valeur par un graphisme et une direction artistique simples, mais précis.

Pour vous compliquer la tâche, un mât de bateau se retrouvera, notamment au beau milieu d'un court; des bestioles ne se gêneront pas pour traverser le terrain durant une partie; vous devrez même retourner la balle à votre adversaire en manoeuvrant sur de la glace vive.

Rien pour déboussoler les habitués de la série, certes, mais la formule n'a rien perdu de son efficacité.

L'une des plus grandes forces de Mario Tennis Aces – et des jeux de Nintendo en général – est sa capacité à pousser le joueur à utiliser chacune des manœuvres qui lui sont enseignées jusqu'à ce qu'il puisse le faire d'instinct.

La jouabilité est relevée et on ne peut plus précise. Vous apprendrez à faire des attaques dévastatrices, mais aussi à contrer celles de vos adversaires.

L'augmentation du niveau de difficulté suit d'ailleurs une courbe assez prononcée, notamment dans le mode Tournoi. Détail qui en rassurera assurément plus d'un, car le jeu a tendance à être beaucoup trop facile au départ, même pour un novice.

Nintendo

Mario Tennis Aces surprend d'autant plus par la manière dont l'intelligence artificielle se renouvelle de match en match, de point en point, d'essai en essai, ne suivant aucun schéma prédéfini et pouvant vous surprendre avec une attaque surprise dès le premier échange.

Vous devez donc être continuellement prêt à faire face à toute éventualité afin de ne pas épuiser votre inventaire de raquettes avant la fin d'un match ou d'un tournoi.

Nous aurions d'ailleurs apprécié une option «Réessayer» après avoir perdu un match ou échoué un défi, plutôt que de devoir repasser à travers les mêmes dialogues avant de pouvoir (finalement) revenir sur le court. Un problème somme toute mineur, mais qui peut devenir agaçant avec le temps, surtout que vous risquez de devoir vous y prendre à quelques reprises avant de venir à bout de certains challenges.

Mais comme tout bon jeu de sport, Mario Tennis Aces prend tout son sens en mode multijoueurs, que ce soit entre amis dans le confort de votre maison ou en ligne. Et une fois de plus, Nintendo ne rate pas la cible et offre une expérience de jeu à laquelle vous voudrez revenir encore et encore.

Davantage d'options et de profondeur auraient évidemment été appréciées, les modes solos ne prenant que quelques heures à compléter. Malgré tout, le retour aux sources proposé par Mario Tennis Aces offre une excellente valeur de rejouabilité grâce à un mode multijoueurs suffisamment équilibré et incroyablement divertissant, et un défi considérable, tous modes confondus.

Mario Tennis Aces, disponible le 22 juin 2018 sur Nintendo Switch.