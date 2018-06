Xavier Dolan sera de la distribution de «It: Chapter Two»

Warner Bros. annonce que Xavier Dolan sera de la distribution du très attendu drame d'horreur It: Chapter Two, basé sur le célèbre roman de Stephen King.

Dolan tiendra le rôle d'Adrian Mellon, un homosexuel ayant été victime d'intimidation et de violence physique.

Le réalisateur et acteur québécois rejoint une distribution toute étoile comptant déjà en ses rangs James McAvoy, Bill Hader, Bill Skarsgård... et Jessica Chastain!

Plus tôt cette année, Xavier Dolan avait dû défendre sa décision de supprimer le personnage de Jessica Chastain de son plus récent film, The Death and Life of John F. Donovan.

Sorti à l'automne 2017, It a connu un succès fulgurant au box-office, engendrant des recettes de plus de 700 millions de dollars à travers le monde.

La sortie en salles de It: Chapter Two est prévue pour le 6 septembre 2019.

