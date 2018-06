Promotion de la souveraineté: des péquistes donnent raison à François Gendron

WENDAKE – Les propos du doyen de l'Assemblée nationale, le péquiste François Gendron, ont hanté les péquistes en marge de leur caucus à l'aube de la période estivale. Quelques-uns de ses anciens collègues sont obligés de lui donner raison.

Au moment de tirer sa révérence après 42 ans en politique, M. Gendron a accordé une entrevue à La Presse canadienne dans laquelle il dit que «le PQ a des reproches à se faire» dans la promotion de la souveraineté. Il faut revenir au «basic», aux «méthodes de base» du militantisme pour expliquer aux gens pourquoi le Québec doit devenir un pays.

«Moi, j'aurais aimé qu'on en parle plus», a laissé entendre Claude Cousineau, député sortant de Bertrand, venu saluer ses collègues une dernière fois à l'Hôtel-Musée des Premières Nations à Wendake.

Moi, j'ai parlé au cheval à quelques reprises et le cheval ne m'a jamais tenu des propos aussi désespérés. Maka Kotto, à propos de François Gendron

S'il qualifie la stratégie du chef Jean-François Lisée – de repousser un référendum à un deuxième mandat majoritaire - d'«intéressante», il se contente de dire que «l'avenir nous dira dans trois mois» si elle aura marché.

Le député de Bourget, Maka Kotto, s'est dit «étonné de l'écart de pensée entre ce qui est rapporté et ce dont on a souvent discuté» - allant même jusqu'à prétendre que M. Gendron a été mal cité dans son entrevue.

«Vous savez, quand on bat le tam-tam, le son, dépendamment de la distance qu'il poursuit jusqu'à son objectif, il peut varier. Suivant des positions des uns et des autres, qui captent le message, celui-ci peut être interprété de différentes manières. Mais moi, j'ai parlé au cheval à quelques reprises et le cheval ne m'a jamais tenu des propos aussi désespérés.»

La députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, a nuancé les propos de M. Gendron. «Je pense que, si on prend dans une perspective globale, effectivement, le Parti québécois a pu, pendant un temps, mettre de côté la promotion de l'indépendance», a-t-elle laissé tomber.

«Mais je pense qu'avec Jean-François Lisée, avec l'équipe du Parti québécois avec laquelle on évolue présentement, plus que jamais, on a un échéancier clair vers l'indépendance et je pense qu'on en fait la promotion.»

«Facebook Live, c'est accessible à tout le monde!»

Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, rejette les accusations de M. Gendron. Il dit que le PQ fait la promotion de la souveraineté dans plusieurs dossiers en dénonçant l'action du fédéral – que ce soit dans le dossier du cannabis ou des pipelines.

«La meilleure façon de protéger notre environnement, c'est de faire la souveraineté. Je l'ai dit sur plein, plein, plein de tribunes», fait-il valoir.

Mais cette promotion se fait-elle seulement auprès des convertis? «Quand on fait un conseil national avec une grande présentation de Jean-Martin [Aussant] qui est diffusée sur Facebook Live, c'est accessible à tout le monde!» répond M. Gaudreault.

Selon le leader parlementaire du PQ, Pascal Bérubé, il ne fait aucun doute que la population sait que son parti est souverainiste depuis sa création et en a profité pour décocher une flèche à la Coalition avenir Québec, qui trône dans les sondages.

«On est des gens authentiques, on n'est pas des opportunistes et je pense que les gens reconnaissent les personnes qui sont vraies», a-t-il lancé.

Le chef Jean-François Lisée, lui, dit qu'il profitera des décors enchanteurs de Wendake pour se ressourcer. Il dit tout de même avoir «beaucoup d'énergie et beaucoup d'esprit» à l'aube de la saison estivale et soutient qu'il aura bien des propositions à faire d'ici au scrutin. «Soyez patients!»