Un visage bien connu des Montréalais sera sur la couverture de NHL 19.

Le défenseur P.K. Subban des Predators de Nashville, dont les manoeuvres semblent parfois inspirées d'un jeu vidéo, est l'athlète en couverture du jeu conçu par EA Sports. Cela a été dévoilé mercredi soir, lors du gala de remise des trophées dans la LNH.

Plus tôt dans la soirée, on a pu voir l'ancien du Canadien assis aux côtés de Lindsey Vonn - ils se fréquenteraient depuis un moment déjà.

Getty Images P. K. Subban et Lindsey Vonn lors du gala des prix de la LNH, mercredi soir.

«Plus jeunes, mes amis et moi aimions voir qui est sur la couverture, et c'est encore vrai, a dit Subban, par communiqué. Nous avions ensuite hâte de jouer au jeu.»

«Pour moi, être l'athlète en couverture représente l'évolution du hockey et le fait que ce sport a accueilli à bras ouverts différentes personnalités. Ça montre que tout est possible. Je suis honoré d'afficher les couleurs de 'Smashville' sur la couverture cette année.»

Nouveautés et le retour d'un grand

Deux coffrets spéciaux du jeu auront un joueur différent sur la couverture et ce sera nul autre que le meilleur pointeur de l'histoire de la LNH, Wayne Gretzky.

La nouvelle version du jeu permet notamment de jouer sur des patinoires extérieures. Dans la vidéo promotionnelle, on peut voir un mode où l'action se passe sur un lac gelé. Un mode «un contre un contre un» vous rappellera les bonnes vieilles parties à la patinoire du parc alors qu'il n'y aura aucun règlement, aucun arrêt de jeu et aucune limite.

Le mode «trois contre trois» sera aussi de retour sur NHL 19.

Capture d'écran/YouTube EA Sports NHL Vous pourrez personnaliser votre joueur lorsque vous disputerez des matchs sur des patinoires extérieures.

En magasin le 14 septembre sur PlayStation 4 et Xbox One, NHL 19 inclut plus de 200 grands noms de l'histoire du hockey, dont Gretzky. On annonce également encore plus de façons de personnaliser les joueurs qu'on peut créer.

Quant aux nouvelles fonctionnalités, EA Sports a porté une attention spéciale à la manière de patiner des joueurs dans cette édition. Avec la technologie RPM Tech, l'utilisateur pourra créer de la vitesse avec son joueur simplement avec des techniques de patinage. De nouvelles animations vous permettront aussi de mieux contrôler les changements de direction, tout en conservant de la vitesse.

Du côté de la personnalisation, vous pourrez choisir l'habillement de votre joueur lorsque vous jouez en mode patinoire extérieure.

Avec des informations de La Presse canadienne.

Capture d'écran/EA Sports NHL Les différentes couvetures de NHL 19.

