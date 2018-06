Mitsou célèbre les 30 ans de «Bye bye mon cowboy» avec une superbe séance photo

Mitsou Gélinas a partagé les clichés d'une séance photo rendant hommage à ses débuts dans le monde du spectacle et soulignant les 30 ans de la chanson Bye bye mon cowboy et de l'album El Mundo.

«Comme une enfant forcée de mettre sa tuque et ses mitaines en novembre, j'ai revêtu, en chialant, des vêtements semblables à ceux que je portais à l'époque de mon premier album», explique la principale intéressée en légende.

Un long article est d'ailleurs consacré à ce retour en arrière sur le site Mitsou.com (évidemment), dans lequel Mitsou Gélinas fait quelques confidences et révélations sur la façon dont elle tentait de tirer son épingle du jeu alors qu'elle n'avait que 18 ans.

«À l'époque, je ne bénéficiais pas d'une équipe comme aujourd'hui, explique-t-elle. Je n'avais aucun budget styliste pour m'aider à me créer une image et c'est tant mieux. [...] J'allais dans des friperies pour trouver les tenues les plus éclatées. [...] C'est pourquoi quand les médias me qualifiaient de chanteuse préfabriquée, je ruais dans les brancards. Ma pop à moi était fabriquée maison!»

L'hiver dernier, Mitsou Gélinas avait dû faire une mise au point à la suite de son passage à l'émission La vraie nature, où elle avait tenu des propos assez sévères sur la jeune femme qu'elle était à la fin des années 1980.

