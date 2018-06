Un homme perd la vie après avoir été pourchassé à pied par un policier à Gatineau

Un homme qui était pourchassé à pied par un agent de police dans la nuit de jeudi, à Gatineau, a été percuté par un véhicule et a perdu la vie plus tard, à l'hôpital.

C'est le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) qui fera la lumière sur les circonstances de cette tragédie.

Selon le BEI, l'affaire a débuté vers 1h20 lorsque le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a été informé qu'un homme tentait de commettre des vols dans des automobiles stationnées au Casino du Lac-Leamy.

Un policier, seul, aurait aperçu en se rendant sur les lieux un homme qui marchait et qui semblait répondre à la description du suspect qui lui avait été donnée.

On boulevard Montclair where 28yo man was struck by this car at 1:20am while being chased on foot by Gatineau Police. He died in hospital. According to Bureau des enquêtes indépendantes, police suspected man of trying to steal cars from nearby Casino Lac-Leamy #gatnews #ottnews pic.twitter.com/U6nClNSmRI