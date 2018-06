Attendre les vacances, voilà en fait la meilleure partie de l'été

L'été commence, les vacances sont imminentes. À quoi ressembleront les vôtres? Peu importent les modalités, les vacances sont attendues de pied ferme. À mesure qu'elles approchent, le temps passe de plus en plus lentement.

Et si cette attente était en fait à savourer? Selon une étude néerlandaise publiée en 2010 dans le Journal Applied Research in Quality of Life, planifier ou imaginer nos vacances peut nous rendre plus heureux encore que les vacances elles-mêmes.

Pour les besoins de cette étude, 1530 Néerlandais ont été interrogés parmi lesquels 974 avaient pris des vacances pendant les 32 semaines que durait l'étude.

Huit semaines de bonheur avant les vacances

Selon les conclusions des chercheurs, la "dose" la plus importante de bonheur vient donc du simple fait de prévoir des vacances. Plus précisément, l'effet d'anticipation nous rendrait heureux pendant en moyenne huit semaines! En revanche, de retour de vacances, l'effet bénéfique des celles-ci s'estompent très rapidement, voire immédiatement.

"La leçon pratique pour une personne, c'est que la plus grande partie de votre bonheur dérive du fait d'anticiper vos vacances", expliquait ainsi l'auteur principal de cette étude, Jeroen Nawijn, enseignant spécialisé dans la recherche sur le tourisme de l'université de Breda aux Pays-Bas, interrogé par le New York Times. "Ce que vous pouvez faire c'est d'essayer d'augmenter ça (votre dose de bonheur, NDLR) en prenant plus de vacances par an. Si vous avez des vacances de quinze jours, prenez des vacances d'une semaine deux fois. Vous pourrez essayer d'augmenter l'effet d'anticipation en en parlant plus."

En parler autour de soi, acheter des guides de voyage, parcourir Internet à la recherche de bons plans ou même juste rêvasser à tout ce que vous ferez ou n'aurez pas à faire pendant vos vacances, profitez de ces heures sans fin!

À VOIR AUSSI