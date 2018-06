Les cas de maladie de Lyme ont presque doublé en un an

Chevauchant les chevreuils et portée par le réchauffement climatique, la maladie de Lyme progresse dans le sud du Québec.

La direction de la santé publique de Montérégie a fait le point mercredi sur cette maladie, dont le nombre de cas confirmés a presque doublé en un an, passant de 56 en 2016 à 102 en 2017.

La maladie est désormais présente dans l'ensemble de la Montérégie, qui regroupe à elle seule le tiers des cas répertoriés dans la province, mais aussi en Estrie et en Outaouais et elle commence aussi à gagner le Centre-du-Québec.

Pour l'instant, le fleuve semble agir comme barrière naturelle à sa progression puisqu'on ne rapporte aucun cas dans les régions au nord du Saint-Laurent, mais la présence en Outaouais laisse présager qu'elle finira pas s'y rendre également.

La maladie est portée par la tique à pattes noires — aussi surnommée la tique du chevreuil — et se transmet à l'humain lorsqu'il est piqué par celle-ci, mais pas instantanément. Une tique s'encastre dans la peau et il faut environ 24 heures avant que la maladie ne soit transmise, de sorte que le fait de retirer la tique dans les heures suivant une piqûre est en soi une méthode de prévention de la maladie. De plus, moins de 20 pour cent de cette variété de tiques sont porteuses de la maladie.

Getty Images/iStockphoto Une rougeur cutanée autour de la morsure de la tique apparaît dans la majorité des cas de maladie de Lyme.

Les autorités de santé publique ont d'ailleurs pris soin, mercredi, d'encourager les citoyens à poursuivre leurs activités de plein air, mais à prendre quelques mesures de précaution.

La tique à pattes noires est présente dans les zones boisées, les herbes hautes et les jardins à proximité de ces environnements, mais elle ne saute pas sur les humains et se tient loin des espaces secs, préférant les milieux ombrés et humides.

Les consignes de base sont donc de rester dans les sentiers, utiliser un chasse-moustiques à base de DEET et examiner son corps après une activité extérieure pour vérifier s'il y a présence d'une tique et la retirer rapidement si tel est le cas.

La maladie de Lyme se manifeste d'abord par une rougeur sur la peau qui s'étend sur plus de cinq centimètres et les symptômes les plus courants qui suivent sont la fatigue, la fièvre et des douleurs musculaires ou articulaires.

La maladie se traite bien avec des antibiotiques et un traitement préventif peut aussi être administré dans les jours suivant une piqûre si la tique n'a pas été retirée dans les 24 heures.

