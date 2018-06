Les essentiels d’un road trip en Provence entre filles

Que ce soit pour célébrer 10 ans d'amitié, une promotion au travail ou tout simplement pour profiter de la vie, un voyage de filles est toujours une bonne idée !

Si votre cœur penche vers le sud de la France, voici de quoi passer un bon moment entre amies en Provence. Vignobles, châteaux et plages au menu.

Mane

Où dormir : Le Couvent des Minimes

Cet ancien couvent a été transformé en Relais & Châteaux 5 étoiles et propose aujourd'hui une expérience hors du temps à ses visiteurs. Les vestiges du passé côtoient des installations modernes, dans un décor pour le moins époustouflant. On craque pour les chambres singulières, la piscine majestueuse et le Spa L'Occitane. Bref, une oasis de détente au cœur de la Provence. Et il faut voir leurs champs de lavande en fleurs...

Courtoisie

Où manger : Bistrot Le Pesquier

Offrez-vous une pause gourmande dans ce bistro qui fraie de près avec la gastronomie. En fait, il s'agit ici du petit frère du restaurant étoilé Michelin Le Cloître. Le chef Jérôme Roy, qui partage son savoir-faire entre les deux cuisines, s'amuse donc avec un menu bistronomique, mais fort recherché. Un pur délice !

Courtoisie

Manosque

Quoi faire : Visite de l'usine L'Occitane en Provence

Ces produits de beauté mythiques cachent une histoire unique, qui vaut la peine d'être découverte par la visite des usines de production. Découvrez l'envers du décor et vous ne verrez plus jamais vos produits favoris de la même manière. Profitez-en pour faire quelques provisions, puisque certains items y sont offerts en exclusivité.

Courtoisie

Vaison-la-Romaine

Où dormir : Hostellerie Le Beffroi

Au cœur de la Cité Médiévale de Vaison-la-Romaine se trouve ce charmant hôtel boutique, construit dans d'ancienne demeures datant du 17e et 18e siècle. L'endroit a su conserver son cachet d'antan et vous propose un véritable voyage dans le temps. 22 chambres sont disponibles, dont une tout en haut de la tour, accessible par des escaliers en colimaçon. Une expérience unique vous y attend !

Courtoisie

Où manger : La Belle étoile

Situé juste à l'entrée du pont romain, à l'intérieur de la Cité Médiévale, ce restaurant propose une cuisine de marché fraîche et abordable. Les plats traditionnels, mettant de l'avant les produits provençaux, sont à l'honneur, pour notre plus grand bonheur. L'été, le menu change aux deux jours et hors saison, c'est chaque semaine.

Véronique Harvey

Crestet

Quoi faire : Visite du Vignoble Chêne Bleu

Ce petit vignoble est charmant comme tout et offre une vue imprenable sur le mont Ventoux. Sur place, on produit 2 rouges, 1 blanc et 1 rosé, tous fabriqués à partir de cépages bio et traditionnels du Rhône. Psssit ! N'oubliez pas de prendre part à la visite du vignoble, qui inclut des dégustations et un délicieux lunch de type Bento Box : Chenobox.

Véronique Harvey

Luberon

Où dormir : Domaine de Fontenille

Cet hôtel du groupe Small Luxury Hotels est l'endroit rêvé pour recharger ses batteries. Protégée par de grands cèdres centenaires, cette maison noble du 18e siècle a été rénovée au goût du jour, avec la notion de confort et d'intimité en tête. On s'y sent enveloppé dès notre arrivée. Prenez le temps de faire le tour de la propriété, qui comprend un magnifique jardin de roses, une piscine et même un joli vignoble. À noter que l'art contemporain est omniprésent au Domaine, et ce, autant dans les chambres, les espaces communs que dans l'ancienne cave de vinification, transformée en salle d'exposition.

Courtoisie

Quoi faire : Visite du village de Gordes et de Lourmarin

Classé plus beau village de France, Gordes vous émerveillera par ses panoramas uniques et parfaitement préservés. Déambulez tout simplement dans les rues pavées et prenez des photos en essayant d'imaginer la vie d'autrefois... Par la suite, déplacez-vous vers Lourmarin pour y visiter son impressionnant château. La vue y est à couper le souffle !

Hyères

Où dormir : La Bastide du Plantier

Impossible de ne pas tomber sous le charme de cette authentique bastide provençale et... de ses propriétaires ! En moins de deux, vous vous y sentirez comme à la maison. Cette demeure du 19e siècle a été rénovée selon les plus pures traditions de la région et propose six chambres, cinq salles de bain, une grande cour arrière d'un hectare et une cuisine d'été ouverte sur la piscine creusée et le jardin. Psssit ! À noter qu'il est possible de privatiser la demeure pour votre séjour et de profiter des services d'un concierge et d'une employée de maison.

Courtoisie

Quoi faire : Visiter l'île de Porquerolles

À quelques minutes de bateau seulement se trouve l'île magnifique de Porquerolles. La meilleure façon de la visiter ? À vélo ! Vous aurez ainsi la chance de vous arrêter librement lorsqu'un panorama mérite d'être photographié ou encore pour profiter de l'une ou l'autre des plages paradisiaques. Un incontournable, vraiment !

l'île de Porquerolles

Saint-Tropez

Où dormir : Hôtel de Paris Saint-Tropez

De par son emplacement au cœur de l'emblématique place de la Gendarmerie, son décor moderne et coloré, son confort inégalé et son service attentionné, l'Hôtel de Paris est un choix à prioriser lors de votre passage à Saint-Tropez. On adore l'omniprésence de Brigitte Bardot dans la décoration et la piscine à ciel ouvert.

Courtoisie

Quoi faire : Tour de ville

En quelques décennies, ce petit village de pêcheur est devenu la station balnéaire la plus prisée des stars. Ainsi, une simple promenade dans les rues de Saint-Tropez vous fera rêver. Vous y découvrirez des enseignes de luxe, des résidences magnifiques, une végétation luxuriante, un port mouvementé et des plages mythiques, dont Ramatuelle. Psssit ! Pour un « beach party » digne de ce nom, optez pour Bagatelle Beach.

Où manger : Café Dior Des Lices

Pour vous sentir comme une princesse, l'instant d'un repas (ou d'un café & mignardises), rendez-vous au restaurant de la boutique Dior et prenez place sur la sublime terrasse. Le summum de la quintessence !

Courtoisie

Bonnes vacances!

Ce voyage a été rendu possible grâce à Atout France.

