What a day! Although a busy one, Oliver and I had a terrific first day back in Ottawa. Introducing Oliver to my colleagues, including the Prime Minister, and getting back to it in Question Period were definitely highlights. Here we come day two! 🇨🇦 Quelle journée! Bien qu'occupés, Oliver et moi avons eu une formidable première journée à Ottawa. Le fait d'avoir présenté Oliver à mes collègues, y compris le premier ministre, et de revenir à la période des questions ont certainement marqué ma journée. Jour deux, on arrive!

A post shared by Karina Gould (@karinagould) on May 22, 2018 at 2:26pm PDT