Quelques albums à savourer cet été (avec votre crème glacée)

Nous l'avons attendu longtemps ce fameux été! Pour fêter son arrivée, quoi de mieux que de faire le plein de musique? Plein feu sur quelques albums qui accompagneront à merveille vos journées au soleil!

Pray for the Wicked - Panic! at the Disco

22 juin 2018

Le 19 mars dernier que Panic! at the Disco épatait ses fans en offrant un concert surprise à Cleveland. Après Vices and Virtues (2011), Too Weird to Live, Too Rare to Die! (2013) et Death of a Bachelor (2016), le groupe pop rock revient avec Pray for the Wicked. Demeurant dans la même veine, la formation américaine offre rythmes accrocheurs et chansons vers d'oreille. Le premier extrait, Say Amen (Saturday Night), donne déjà le ton. À inscrire à votre agenda : le groupe sera de passage le 12 janvier 2019 à la Place Bell.

Bad Witch - Nine Inch Nail

22 juin 2018

Sentez-vous l'excitation dans l'air? Le légendaire groupe rock mené ces jours-ci par Trent Reznor et Atticus Ross sera bientôt de retour avec un nouvel EP, Bad Witch, faisant suite à Not the Actual Events et Add Violence parus respectivement en 2016 et 2017. Pour patienter jusqu'à demain, on écoute le premier extrait frénétique God Break Down the Door :

The Now Now - Gorillaz

29 juin 2018

Il n'aura pas fallu attendre trop longtemps pour que le groupe britannique fondé par les talentueux Damon Albarn et Jamie Hewlett fasse suite à Humanz, paru l'an dernier. Cette fois, les fans auront droit à The Now Now, un sixième opus qui s'annonce à la hauteur des précédents. Jugez par vous-même en écoutant le premier extrait (ci-dessous). Gorillaz sera de passage au Centre Bell le 9 octobre prochain.

Scorpion - Drake

29 juin 2018

Une petite aura de mystère enveloppe le cinquième album de Drake. Le rappeur n'a pas annoncé d'extrait officiel, même si on se doute fortement que Nice for What - un bel hymne à la force des femmes - se retrouvera sur le nouvel album.

High as Hope - Florence and the Machine

29 juin 2018

Enfin! Le groupe indie rock britannique sortira bientôt son quatrième album, High as Hope. Si on se fie aux premiers extraits Sky Full of Song, Hunger et Big God, Florence Welch et sa bande, qu'on pourra voir le 5 août prochain dans le cadre du festival Osheaga, assurent toujours autant.

Queen - Nicki Minaj

10 août 2018

Alors que sa sortie était initialement prévue pour le 15 juin 2018, le quatrième album de Nicki Minaj, Queen, sera finalement lancé le 10 août prochain. Grand retour pour la rappeuse, qui s'était quelque peu éloignée des projecteurs au cours des dernières années. Après The Pinkprint en 2014, ce nouvel opus semble se faire un point d'honneur de prouver que Nicki Minaj est encore au sommet. À suivre...