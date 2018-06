5 erreurs à éviter en vue de votre déménagement

Le 1er juillet approche. Certains commencent à être fébriles en vue de leur déménagement. Ils voient déjà tel cadre dans le salon, le pouf dans ce coin-ci, telle couleur sur le mur de la salle de bain. Pas si vite, conseille la spécialiste en aménagement et animatrice, Vanessa Sicotte. Voici cinq erreurs fréquentes à éviter lorsque vous emménagerez dans votre prochain appartement.

1. Acheter tout neuf

«Il y a des gens, aussitôt un déménagement en vue, qui partent chez IKEA, dévalisent tout, achètent pour des centaines de dollars», déplore la pro. Demandez plutôt à votre famille ou même à vos proches sur les réseaux sociaux s'ils n'ont pas des meubles à vous donner ou encore à vous prêter : des trucs qui traînent dans leur sous-sol, ou dans leur remise, dont ils n'ont pas besoin pour l'instant, recommande-t-elle. «Oui, les réseaux sociaux peuvent servir à autre chose que des photos de chats». Vous sauverez ainsi de l'argent et votre appartement aura plus de cachet, plus d'âme, surtout si vous retapez le mobilier donné.

2. Être dernière minute

«Certaines personnes font ça quelques jours avant. Ils mettent tout dans des sacs à vidange la veille ou l'avant-veille. Tout est tout croche et ils ne savent pas ce qui se cache dans les sacs. À éviter! (...) Il faut se donner un bon mois», conseille Vanessa.

Commencez par aller vous chercher des boîtes solides puis emballez tout de suite ce que vous n'utiliserez pas dans les prochaines semaines (exemple : l'ensemble de fondue, votre sac à dos de voyage). Suivront ensuite les objets fragiles et la dernière semaine, il ne vous restera plus que l'essentiel à empaqueter. Pas de bordel, pas de stress. Fiou!

3. Ne pas identifier ses boîtes

L'idée de tout envelopper dans un sac poubelle noir vous semblait économique et rapide. Si ça ne vous a pas coûté cher, ça vous coûtera assurément beaucoup de temps au moment de déballer le tout. Pensez juste à tous les sacs dans votre entrée (et aux chemises désormais toutes fripées au grand complet).

Indiquer sur chaque boîte son contenu et la pièce dans laquelle il sera éventuellement placé. Ça évite d'avoir les ustensiles dans la chambre à coucher et le dentifrice dans le salon la première semaine de votre emménagement. Pas de perte de temps inutile.

4. Ne rien prévoir / Ne pas faire ses changements d'adresse

N'attendez pas à la semaine avant le déménagement pour vous trouver des bras. Si vous avez plus que dix boîtes, un ami ou deux serait bienvenu pour donner un coup de main. Vos terminerez ça avec de la bière pis de la pizz!

Aussi, erreur méga commune, n'oubliez pas de faire vos changements d'adresse (cliquez ici pour voir toutes les possibilités de changements selon votre cas). Le principal : Hydro-Québec, carte de crédit et service de télécommunication (téléphone, cellulaire, internet), pour ne pas être laissé totalement à vous-mêmes, possiblement dans le noir, sans Internet. Ouin.

5. Tout décorer dès la première semaine

On a tous tendance à vouloir aménager notre nouveau chez-soi pour s'y sentir bien le plus vite possible. Grave erreur, selon Vanessa Sicotte.

«Un décor (dans lequel on est bien), ça prend du temps à faire. Pas obligé de retaper tous vos meubles, mais laissez par exemple un coin vide jusqu'à ce que vous lui trouviez une vocation qui va lui convenir, prescrit-elle. Souvent, on dépense beaucoup pour une couleur de peinture ou un truc à la mode pis on n'aime pas ça pantoute une fois chez nous.»