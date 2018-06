Saputo se range aux côtés des États-Unis dans le différend sur la gestion de l'offre

Le Canada peut préserver son système de gestion de l'offre des produits laitiers et résoudre son différend commercial avec les États-Unis au sujet des subventions laitières en mettant simplement fin à son système de tarification des ingrédients laitiers, a déclaré lundi le plus grand transformateur laitier du Canada.

Malgré les tweets du président américain Donald Trump dénonçant le système canadien de gestion de l'offre, les producteurs laitiers de l'autre côté de la frontière ne demandent pas à se débarrasser de ce système, a déclaré Lino Saputo fils.

«Le système de gestion de l'offre laitière a bien servi l'industrie laitière depuis les années 1970 et nous avons mené plusieurs négociations et plusieurs ententes commerciales où le système de gestion de l'offre de lait est resté en place», a déclaré le PDG de Saputo en entrevue.

L'irritant pour les agriculteurs américains est l'accord de prix de classe 7 conclu en 2016 qui a effectivement restreint les exportations américaines de lait ultrafiltré utilisé pour fabriquer des produits laitiers, a-t-il dit.

yadamons via Getty Images

La politique permet aux transformateurs laitiers canadiens d'acheter du lait intérieur aux prix du marché mondial plutôt que des prix plus élevés contrôlés par le système national de gestion de l'offre. Les groupes laitiers américains disent que cela incite les transformateurs à réduire les importations de lait.

Des agriculteurs américains ont soutenu que la politique vise à bloquer intentionnellement les importations en provenance des États-Unis, ce qui les rendrait directement en violation des engagements commerciaux du Canada.

«En fin de compte, cela a changé les règles d'engagement, a changé les règles du jeu en ce qui concerne le commerce des produits laitiers au nord et au sud, et je pense que la solution simple dans le dossier laitier serait l'élimination de la classe 7. Je crois que ce serait la plus intelligente chose que le Canada pourrait faire», a déclaré M. Saputo.

Il a dit que le puissant groupe des producteurs laitiers canadiens a la tête dans le sable en appelant à la préservation de toutes les facettes du système protectionniste.

«C'est comme s'ils demandaient leur gâteau et voulaient le manger aussi, cela n'a aucun sens pour moi.»

Bien que le système de tarification ne soit ni un obstacle ni un avantage pour Saputo, il exacerbe le problème selon lequel plus de solides sont disponibles que la demande mondiale.

«En tant qu'industrie, je ne pense pas qu'il soit logique d'augmenter la production lorsque la consommation n'est pas là.»

La fin de la classe 7 est hors de question, ont déclaré les Producteurs laitiers du Canada.

«Même si les commentaires nous ont pris par surprise, ils sont peut-être le résultat de la confusion entourant la notion de flexibilité suggérée par le gouvernement fédéral à l'égard des négociations de l'ALÉNA», écrit l'organisation dans un courriel.

«Néanmoins, l'association représentant les transformateurs laitiers à travers le Canada continue de soutenir à la fois la gestion de l'offre et la classe 7. Ainsi, le secteur parle d'une seule voix.»

L'introduction de la classe 7 a renforcé le système laitier canadien et a permis à M. Oetker, Nestlé, Coca-Cola et Gay Lea Foods d'investir plus de 500 millions de dollars au cours des deux dernières années, a déclaré Graham Lloyd, PDG des Producteurs laitiers de l'Ontario.

«Je ne pense pas que ce soit un irritant valable, sachant que nous ne sommes pas en concurrence avec eux sur le marché international», a-t-il déclaré en entrevue, qualifiant la suggestion de Saputo de non-solution.

«Cela n'a pas de bon sens à l'égard du fonctionnement du marché canadien: il a établi le prix des produits nationaux, des ingrédients nationaux à un prix concurrentiel, c'est tout ce qu'il a fait.»