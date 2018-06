Dans la foulée des révélations explosives de la semaine dernière concernant le harcèlement présumé de sa fiancée à l'endroit de la conjointe du capitaine des Sénateurs, Erik Karlsson, il était difficile d'envisager un scénario dans lequel l'attaquant Mike Hoffman pourrait rester dans la capitale nationale.

Le scénario s'est dénoué comme prévu avec son transfert, mardi, avant qu'un dénouement inattendu n'ajoute à cette saga.

Quelques heures après que les Sénateurs aient cédé Hoffman aux Sharks de San Jose dans un transfert impliquant quatre joueurs et deux choix au repêchage, l'équipe de San Jose a expédié le vétéran joueur de 28 ans aux Panthers de la Floride.

Les rivaux des Sénateurs dans la section Atlantique ont cédé un choix de deuxième ronde en 2019 et des choix de quatrième et cinquième rondes au repêchage de cette année aux Sharks pour Hoffman et un choix de septième ronde au repêchage de cette semaine.

Plus tôt, les Sénateurs avaient échangé Hoffman, le jeune défenseur Cody Donaghey et un choix de cinquième ronde en 2020 à San Jose en retour de l'ailier Mikkel Boedker, du défenseur Julius Bergman et d'un choix de sixième ronde en 2020.

Tout ce remue-ménage fait suite à la décision de Melinda Karlsson, la conjointe d'Erik Karlsson, de demander une ordonnance de protection le mois dernier, alléguant que Monika Caryk, la fiancée de Hoffman, avait posté des centaines de messages en ligne désobligeants envers elle et son mari.

NHLI via Getty Images Mike Hoffman et Erik Karlsson lors d'un match de la saison 2017-2018.

Dans une déclaration sous serment, Melinda Karlsson a allégué que Caryk "a émis de nombreux messages souhaitant que mon enfant à naître meure". Le premier enfant des Karlsson, un fils nommé Axel, est mort-né en mars.

Le directeur général et président des Panthers, Dale Tallon, a déclaré en conférence téléphonique après avoir acquis Hoffman, dont le contrat comptera pour presque 5,2 millions $ US sur la masse salariale au cours des deux prochaines saisons, qu'il avait examiné les allégations.

"Nous avons fait nos devoirs et nous en avons discuté avec beaucoup de personnes différentes, a déclaré Tallon. Nous pensons que c'est du passé... nous sommes très confiants qu'il sera bien accepté par nos joueurs et leurs femmes et petites amies.

Pour avoir parlé avec Mike et à toutes les parties, cet échange sera à notre avantage. Dale Tallon, DG des Panthers

Dans le communiqué annonçant le transfert avec les Sharks, le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, a déclaré que cette décision "renforcera l'avenir du club en améliorant l'esprit d'équipe, le leadership et l'ambiance dans le vestiaire et sur la glace."

Le communiqué n'a fait aucune mention des allégations à l'endroit de Caryk, que Hoffman a démenties.

Les Panthers avaient besoin de vitesse

Hoffman, âgé de 28 ans, a totalisé 22 buts et 34 aides l'an dernier pour 56 points lors d'une saison misérable pour les Sénateurs, qui ont dégringolé de finaliste de la Coupe Stanley le printemps précédent au 30e rang dans la ligue.

"Il a 28 ans, il peut marquer des buts, il a un bon coup de patin, il possède un puissant tir, a poursuivi Tallon. Nous avons manqué les séries éliminatoires par un point.

"Nous devions ajouter de la vitesse et du talent à notre formation, et cet ajout nous convient parfaitement."

Tallon a précisé qu'il avait eu des discussions avec Dorion au sujet de Hoffman la semaine dernière, mais il a estimé que le prix demandé, qui incluait un joueur ou des joueurs plutôt que des choix, était trop élevé.

"J'ai été contacté (lundi soir) par les Sharks afin de savoir si j'avais un intérêt. Nous avons étudié l'offre et nous avons estimé que ça cadrerait parfaitement avec nos besoins."

Boedker, aussi âgé de 28 ans, a amassé 15 buts et 37 points à sa 10e année dans la LNH. Il vient d'écouler la deuxième année d'un contrat de 16 millions $ pour quatre ans.

Rocky W. Widner/NHL via Getty Images Photo d'archives de Mikkel Boedker qui a été un choix de premier tour, 8e au total, en 2008.

"Mikkel Boedker est un attaquant compétitif, polyvalent, responsable en défensive et qui peut jouer aux deux ailes, a déclaré Dorion dans le communiqué. Il a fait ses preuves en disputant son meilleur hockey lors des matchs les plus importants, y compris en séries éliminatoires et sur la scène internationale. Ses aptitudes, en particulier sa vitesse, ainsi que son leadership à titre de vétéran cadrent bien avec notre vision."

S'il était évident que Hoffman devait partir, on ignore pour l'instant ce que ces développements signifient pour l'avenir de Karlsson à Ottawa.

Dorion a déjà dit qu'il fera une offre à son capitaine, qui peut devenir joueur autonome sans compensation l'année prochaine.

L'affaire de harcèlement allégué a constitué l'un des derniers épisodes d'une période trouble dans l'entourage des Sénateurs.

La semaine dernière, les Sénateurs ont suspendu le directeur général adjoint, Randy Lee, qui comparaîtra à Buffalo le mois prochain pour une accusation de harcèlement. Lee ratera le repêchage de la LNH ce week-end à Dallas.

Pendant ce temps, Daniel Alfredsson, ancien capitaine et favori des amateurs, a déclaré lors d'un événement à Ottawa qu'il espère que les Sénateurs soient vendus à un autre propriétaire que Eugene Melnyk pour assurer leur avenir dans la capitale nationale.

Des affiches ont fait leur apparition plus tôt dans l'année à Ottawa avec le mot-clic #MelnykOut. Avant un match en plein air en décembre à Ottawa, Melnyk avait brandi la menace de déménager la concession si les assistances n'augmentaient pas.