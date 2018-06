Les 12 plus belles terrasses où s’attabler à Québec et dans les environs

Bien qu'il soit (trop) court et imprévisible, l'été est assurément la saison des terrasses, que ce soit pour prendre l'apéro entre amis, pour bruncher en famille ou encore pour faire le plein de soleil durant l'heure du lunch. Festives, urbaines ou carrément zen, voici 12 terrasses qu'il faut absolument visiter cet été à Québec et dans les environs.

Signé MC Lepage du Musée national des beaux-arts du Québec : au cœur des Plaines

S'attabler sous les parasols rouges du restaurant Signé MC Lepage du Musée national des beaux-arts du Québec est une expérience en soi. D'abord pour s'émerveiller devant la cuisine créative de la chef Marie-Chantal Lepage, mais aussi pour la vue imprenable sur les plaines d'Abraham. À l'abri des bruits de la ville (qui est pourtant à proximité), la magnifique terrasse invite les passants à s'y attabler pour le lunch. 1, rue Wolfe (Parc des Champs-de-Bataille), Québec, http://www.signemclepage.com/

Le Café du Monde : vue sur le fleuve

Depuis plus de 30 ans, Le Café du Monde est l'endroit tout indiqué pour se laisser bercer par les beautés du fleuve tout en dégustant les plats d'arrivage du chef et de sa brigade. On y redécouvre les classiques du bistro français, - comme le boudin noir artisanal aux pommes caramélisées et le foie de veau à l'anglaise -, tout en humant la légère brise saline qui vient du fleuve, sur la terrasse qui a des airs de pont de navire. 84, rue Dalhousie, Québec, www.lecafedumonde.com

La Cour arrière du Festibière : c'est la fête!

Tout juste sous Le Café du Monde, La Cour arrière du Festibière invite à se rafraîchir (littéralement!) après une promenade ensoleillée dans le Vieux-Port. On se désaltère d'une bière de microbrasserie, les deux pieds dans l'eau, en écoutant les chansonniers jouer les plus récents succès. À (re)découvrir en famille ou avec des amis. 84, rue Dalhousie, Québec, infofestibiere.com/lacourarriere

Côtes-à-Côtes : au pied du Château

La terrasse du resto-grill Côtes-à-Côtes offre assurément la plus belle vue sur le Château Frontenac. On y savoure les fameuses côtes levées qui font la renommée du restaurant et une sélection de cocktails concoctés à même le bar central de la terrasse. Il vente un peu? Réchauffez-vous en vous couvrant d'une des couvertures zébrées, aux couleurs de la maison. 21, rue Sous-le-Fort, Québec, www.cotesacotesgrill.com

Lapin Sauté : ambiance champêtre

Au cœur du Petit Champlain, la petite terrasse du Lapin Sauté nous plonge dans l'ambiance champêtre et réconfortante du quartier historique, qui s'anime par le musicien du parc adjacent. C'est le lieu idéal pour faire une pause de magasinage, pour y boire un rosé et y déguster une planche de charcuteries où le lapin tient évidemment la vedette. 52, rue du Petit-Champlain, Québec, www.lapinsaute.com

Deux 22 : un secret bien gardé

Certaines terrasses se font discrètes de la rue. Et révèlent leur présence qu'après avoir franchi la porte de l'établissement. C'est le cas de la cour intérieure du Deux 22 qui attire une clientèle d'habitués du quartier Saint-Roch depuis trois ans. Le concept de boutique-bar-boutique du Deux 22 permet de faire un brin de shopping, puis de passer à la table pour y déguster des tacos épicés et une Margarita préparée à même le bar à Tequila. 222, rue Saint-Joseph, Québec, www.deux22.com

L'Atelier : le cœur de la Grande Allée

Durant les chaudes soirées d'été, les terrasses de la Grande Allée sont toujours courues. Laquelle est la plus festive ? Certainement celle de L'Atelier qui, depuis six ans, réinvente les classiques de la mixologie et s'harmonisent parfaitement aux tapas, aux burgers et aux tartares qui composent le menu estival. 624, Grande Allée Est, Québec, www.bistrolatelier.com

La Traite : en pleine nature de Wendake

Hors de la ville, c'est à Wendake qu'on s'attable à la magnifique terrasse du restaurant La Traite, situé à l'arrière de l'Hôtel-Musée Premières Nations. Entourée de la nature et de la rivière Akiawenrahk, la terrasse s'anime en soirée au son des tam-tams et des danses autochtones, le tout en dégustant la cuisine primée du restaurant La Traite et des cocktails originaux à base de liqueurs de fruits sauvages et d'infusion de thé du Labrador. 5, Place de la Rencontre, Wendake, www.restaurantlatraite.ca

La Barberie : quartier décontracté

À l'image de la microbrasserie coopérative de la basse-ville, la terrasse de La Barberie est accueillante, décontractée et animée. Certains soirs, des artistes locaux y vont de leur prestation alors que d'autres, ce sont les discussions enflammées qui prennent le dessus. Mais c'est toujours le houblon qui rassemble les gens. Un conseil : apportez votre lunch ou faites livrer votre menu préféré par Uber Eats ou un autre service de livraison locale. 310, rue St-Roch, Québec, www.labarberie.com

Cosmos Sainte-Foy : à l'abri des intempéries

Parce que l'été n'est pas toujours chaud, ni long au Québec, on apprécie le confort des terrasses intérieures des restaurants Cosmos, au design unique et urbain. Notre préférée est celle du Cosmos Sainte-Foy, avec sa végétation abondante et dont le design lumineux a entièrement été refait l'an dernier. Parfaite pour le brunch du dimanche (ou du lundi!), sans coup de coup de soleil, ni coup de vent! 2813, boulevard Laurier, Québec, www.lecosmos.com

La Monnaguette : plaisir sur l'Île d'Orléans

Prendre l'apéro à l'Île d'Orléans ? Pourquoi pas ! On se rend chez Cassis Monna & Filles où la cuisine de La Monnaguette et sa charmante terrasse fleurie nous attend en saison estivale. En plus d'y déguster l'un des fabuleux cocktails à base de cassis, on y découvre aussi des plats aux saveurs locales et, - la cerise sur le sundae ! -, de la crème molle au cassis. 1225, chemin Royal, Saint-Pierre de l'Île d'Orléans, www.cassismonna.com

Panache Mobile du Vignoble Ste-Pétronille : panorama sur Québec

Toujours à l'Île d'Orléans, le Panache Mobile sis au Vignoble Ste-Pétronille invite à étirer l'heure du lunch. Accompagnez votre verre de Voile de la mariée, - ce vin blanc primé dont le nom fait référence à la Chute Montmorency qui se déploie devant vous -, par une guedille au homard ou une poutine au canard du Panache mobile, géré par l'Auberge Saint-Antoine. 8705, chemin Royal, Sainte-Pétronille de l'Île d'Orléans, vs-p.ca.

À VOIR AUSSI