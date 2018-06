Votre enfant a-t-il ce qu'il faut pour devenir «président» de Toys «R» Us?

Toys"R"Us a lancé lundi une campagne pour dénicher son prochain président-divertissement général (PDG), afin de succéder au Québécois Émile Burbidge qui prépare à prendre sa retraite pour se concentrer sur ses études à l'école secondaire.

Émile est devenu PDG en 2016 et restera en poste jusqu'à la fin de l'année, alors qu'il présentera les jouets des Fêtes les plus populaires de la liste de jouets des Fêtes de Toys''R''Us Canada.

En tant que porte-parole, le PDG deviendra l'expert en jouets de Toys''R''Us Canada et voyagera d'un océan à l'autre pour partager ses recommandations d'expert sur les jouets et les tendances de l'heure avec les parents et les personnes souhaitant offrir un présent à un enfant.

Les responsabilités du PDG incluront l'essai des jouets les plus populaires, le rôle de porte-parole de Toys''R''Us Canada, la présentation des dernières tendances en matière de jouets par le biais de vidéos promotionnelles en ligne et des apparitions médiatiques à l'échelle du Canada. Le PDG prendra aussi régulièrement part à des vidéos et des événements pour promouvoir de nouveaux jouets.

Toys"R"Us cherche un enfant âgé de 10 à 12 ans, énergique et enthousiaste, qui aime parler à la caméra.

Tous les détails sont disponibles à toysrus.ca/cposearch.