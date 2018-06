Kendall Jenner et Bella Hadid égéries d'une célèbre marque canadienne

Pas une égérie star, mais deux! Quelle marque canadienne a réuni Kendall Jenner et Bella Hadid - les mannequins les plus en vue de la planète - pour sa nouvelle campagne?

C'est Dsquared 2, la griffe des jumeaux Dan et Dean Caten nés à Toronto en 1964.

Transformés en vamp rétro ultra glamour, les deux mannequins cheveux volumineux et tenues au plus près du corps très "cow girls" évoluent dans le décor d'un motel très rétro. Musique digne d'un Western, les chemises à carreaux, jeans étroits et bottes sont les stars de cette campagne immortalisée par le duo de photographes Mert Alas et Marcus Pigott.

Deux créateurs, deux mannequins stars et deux photographes, voici la recette gagnante de cette campagne qui vient de sortir.

Kendall Jenner, blouson court et épaules surdimensionnées associé à un jean slim.

Chemise à carreaux et empiècements vache mariée à un manteau du même motif pour Bella Hadid.

