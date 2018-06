Cette illusion d’optique va vous empêcher de sortir du stationnement

Après la robe bleue ou or, Yanny ou Laurel, c'est une flaque d'eau qui perturbe les internautes. L'image de stationnement souterrain est pourtant banale.

Sauf qu'un tunnel semble s'enfoncer vers le bas tandis qu'un autre semble monter à mi-hauteur. Vous avez mal à tête?

En réalité, si on y regarde de plus près, le sol est entièrement recouvert d'eau. Avec la lumière et les reflets, difficile de distinguer l'entrée et la sortie du parking.

Mon cerveau a du mal avec cette flaque d'eau dans un parking souterrain. pic.twitter.com/J6cdNpJ70U — GAMANIAK (@gamaniak) 16 juin 2018 Il s'agit donc juste du plafond en béton qui se reflète par terre. On distingue même le reflet du panneau de direction à l'envers.

Vous l'avez?

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.