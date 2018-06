Voici ce que les personnes âgées ont à apprendre aux jeunes sur le sexe

Avec l'âge vient la sagesse, et c'est encore plus véridique lorsqu'on franchit la porte de la chambre à coucher.

Certains pensent avoir atteint l'apogée de leur vie sexuelle dans la vingtaine, mais ils ont tout faux. Selon un récent sondage de Match.com, les femmes célibataires ont affirmé avoir le meilleur sexe de leur vie à l'âge de 66 ans et 64 ans du côté des hommes.

Nous avons demandé à des personnes d'au moins soixante ans ce qu'ils auraient désiré savoir sur le sexe dans la vingtaine.

Getty Images/EyeEm

Voici des perles de sagesse au sujet du sexe.

1.C'est une perte de temps de comparer votre vie sexuelle avec celle des autres

«Surtout avec internet, il peut se créer une pression inutile afin d'essayer de nouvelles pratiques. Cette pression peut amener les gens à être sévère envers eux-même, incertains et même à porter un jugement sur les personnes qui ont des pratiques différentes. Toutes ces émotions négatives ne font que renforcer l'idée que l'expression sexuelle devrait être taboue. Au lieu de comparer votre vie sexuelle à celle des autres, souvenez-vous que chaque relation est différente et que les intérêts sexuels de chacun évoluent à un rythme différent. Prenez les conseils des gens avec un grain de sel.» - Sandra LaMorgese, 61 ans

2. Ne vous attendez pas à ce que votre partenaire devine vos désirs au lit

«Nous avons droit au plaisir sexuel. Il faut montrer à son partenaire ce qui nous excite. Plus jeune, je pensais qu'un partenaire allait deviner comment me faire plaisir. Je n'avais pas assez d'expérience ou de confiance pour réaliser que j'étais responsable de communiquer ce que je voulais.» - Joan Price, 74 ans, éducatrice sexuelle et auteure de The Ultimate Guide to Sex After 50

3. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire à chaque fois

«Tant qu'il y a de la confiance dans la relation, peu importe ce que vous faites au lit, l'important est d'en profiter ensemble. Le but est d'avoir une connexion physique et mentale. Sans cela, il est presque impossible de conserver le lien romantique. Quand j'avais 20 ans, je pensais que le sexe comptait plus que ça, que la santé d'une relation amoureuse était liée à l'intensité de chaque rencontre sexuelle. C'est trop de pression. Vous avez juste besoin de vous amuser et de faire savoir à votre partenaire que vous le désirez.» - Mark Matousek, 61 ans, auteur de Sex Death Enlightenment: A True Story

4. Un bon partenaire voudra satisfaire vos besoins

«Dans la vingtaine, il s'agissait de plaire à l'autre, donc souvent mes besoins n'avaient pas d'importance. Dans la soixantaine, je sais que c'est une idée totalement arriérée.» - Mary Ann Holand, 61 ans

Getty Images/iStockphoto

5. Ne pas trop réfléchir

«En tant que femme célibataire, j'ai appris à jouir de la connexion entre le corps et l'esprit. Ne pas seulement suivre les désirs de mon partenaire, mais aussi de me fondre dans l'autre et de me laisser aller au plaisir du moment.» - Anne Rosenberg, 61 ans

6. Sachez que votre sexualité évoluera avec le temps

«Ce qui nous excite dans la vingtaine peut changer avec l'âge. La meilleure assurance pour être satisfait sexuellement tout au long de sa vie est d'ouvrir son esprit et d'élargir notre notion de ce qui est considéré comme du bon sexe. Explorez, expérimentez, gardez l'esprit ouvert et essayez de vous exprimer sexuellement. Profitez du voyage!» - Price

Getty Images

7. Votre apparence à moins d'importance que votre énergie

«Votre énergie est bien plus importante que ce à quoi ressemble votre corps lorsqu'il s'agit de créer une expérience dans la chambre à coucher. Tout le monde, y compris votre partenaire, a des choses qu'ils aimeraient changer sur son corps, mais il n'y a pas de moyen plus efficace pour tuer l'ambiance que de se concentrer uniquement sur ses insécurités. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous ressentez. Une fois que vous maîtrisez cela, le sexe ne sera plus jamais le même.» - LaMorgese

8. Le sexe occasionnel peut être amusant, mais un lien émotionnel partagé peut vraiment améliorer l'expérience

«Être amoureux de son partenaire vaut de l'or. Sans cette connexion spirituelle plus profonde, c'est seulement une satisfaction physique. Quand vous êtes amoureux et que vous faites l'amour, c'est beaucoup plus puissant.» - Holand