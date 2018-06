Une enveloppe contenant une substance blanche adressée à l'ambassadrice des États-Unis au Canada, Kelly Craft, a été découverte cette semaine par des employés de l'ambassade américaine.

Un porte-parole de l'ambassade a expliqué que la lettre a été détectée par des employés qui procédaient au tri sécuritaire du courrier dans un centre situé à l'extérieur de l'édifice de la rue Sussex, à Ottawa.

Les policiers ont été contactés, et un examen de la substance a permis de déterminer qu'elle n'était pas dangereuse, a ajouté ce porte-parole, sans vouloir préciser si la lettre contenait des menaces à l'endroit de l'ambassadrice Craft ou d'autres responsables des États-Unis.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a cependant suggéré que la chef de mission américaine avait été menacée. Elle a écrit vendredi sur Twitter qu'elle avait «exprimé (son) appui à l'ambassadrice suite aux menaces absolument inacceptables faites à son encontre».

La diplomate en chef du Canada a ajouté que Kelly Craft avait un «travail essentiel et difficile» et que le gouvernement canadien «respecte ses services». Elle a publié ce gazouillis après une rencontre avec l'ambassadrice dans son bureau du parlement.

1/2 Pleased to meet with Ambassador Craft today to discuss the value and strength of the Can-US relationship and the harmful impact of US section 232 tariffs. @USAmbCanada pic.twitter.com/6gGW2Ah8nm

2/2 I also expressed my support for the Ambassador following the wholly unacceptable threat made against her. She does an essential and difficult job and Canada respects her service. @USAmbCanada