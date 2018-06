Un rapport sur Comey et le FBI donne des munitions à Trump

Donald Trump a réagi vendredi à la publication la veille d'un rapport officiel sur certains actes d'enquête de l'ex-directeur du FBI James Comey en 2016, qualifiant le document de "désastre total" pour ce dernier et pour le prestigieux service de police.

"Le rapport de l'IG (inspecteur général Michael Horowitz) est un désastre total pour Comey, ses sous-fifres et tristement, le FBI. On se souviendra officiellement de Comey comme du pire chef, de loin, de l'histoire du FBI. J'ai rendu un fier service au peuple en le virant. Bons instincts", a tweeté le président américain tôt vendredi matin.

The IG Report is a total disaster for Comey, his minions and sadly, the FBI. Comey will now officially go down as the worst leader, by far, in the history of the FBI. I did a great service to the people in firing him. Good Instincts. Christopher Wray will bring it proudly back!