En ce vendredi 15 juin, jour de l'anniversaire de Johnny Hallyday, une grande cérémonie est célébrée en son honneur à l'église de la Madeleine à Paris.

Ses fans sont venus de la France entière pour lui rendre hommage, ses enfants ont partagé une photo sur leurs réseaux sociaux pour lui souhaiter un bel anniversaire et même Netflix a tenu à célébrer le rockeur disparu le 5 décembre dernier.

C'est par le biais de la série à succès "Orange Is The New Black", que la plateforme de streaming lui rend hommage. Dans un court clip promotionnel, deux prisonnières de la série discutent ensemble. Leurs phrases sont truffées de paroles de chansons de Johnny Hallyday, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Les mots en orange dans les sous-titres correspondent aux paroles du rockeur.

Son héritage le plus précieux, ce sont ses chansons. #OITNB



Joyeux anniversaire, Johnny. pic.twitter.com/qqcRZMgtoT — Netflix FR & BE (@NetflixFR) 15 juin 2018

La sixième saison de Orange Is The New Black débarque sur Netflix le 27 juillet prochain.