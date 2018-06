9 raisons de découvrir le Massachusetts cet été

Cet été, direction le Massachusetts! Plus précisément la verdoyante région des Berkshires, nichée entre les montagnes et son riche patrimoine culturel. À deux heures de route à l'ouest de Boston, capitale du Massachusetts, le panorama vallonné des Berkshires permet aux amoureux de la nature de découvrir des villages pittoresques typiques de la Nouvelle-Angleterre avec ses demeures bourgeoises et ses jardins opulents.

Facilement accessible à partir du Québec (à environ 450 km de Montréal), par la route ou par avion (via Boston), cette région célèbre l'art sous toutes ses formes : elle est d'ailleurs depuis longtemps privilégiée pour la retraite d'été des intellectuels, artistes et écrivains de Boston. Voici neuf attractions à ne pas manquer durant votre séjour.

Mass MoCa : Un musée pas comme les autres

Ennuyants, les musées? Certainement pas le Massachusetts Museum of Contemporay Art, ou Mass MoCA, situé dans la petite cité ouvrière de North Adams. Installé dans une immense manufacture désaffectée, il s'agit du plus grand musée d'art contemporain aux États-Unis. Dix-neuf galeries, - dont une aussi grande qu'un terrain de football ! -, présentent des expositions inusitées, des projets d'artistes et des spectacles.

Sur les traces de Moby Dick

Dès le 19e siècle, les Berkshires attirent les écrivains en quête d'inspiration. Mais qui aurait deviné que c'est en pleine nature, face au plus haut mont du Massachusetts, qu'Herman Melville puiserait l'idée d'écrire le réputé roman Moby Dick, qui est encore lu dans toutes les écoles du pays? Selon notre guide de la Berkshire Historical Society, - qui a transformé l'ancienne demeure de Melville en musée -, le contour de la montagne lui aurait rappelé le dos des baleines à bosses qu'il avait aperçues lors d'un voyage en mer.

Visiter le domaine The Mount

Encore aujourd'hui, les Berkshires attirent bon nombre d'auteurs qui se laissent bercer et inspirer par l'environnement enchanteur. Et cela ne date pas d'hier. Une visite à The Mount plonge le public dans l'opulence de la résidence d'été d'Edith Wharton, l'auteure de Le Temps de l'innocence, qui lui a notamment valu le prix Pulitzer en 1921. Entourant la vaste demeure d'inspiration franco-italienne construite en 1902, le domaine de 113 acres est aussi son héritage, avec des magnifiques jardins et des sculptures en plein air.

The Clark : Un musée en pleine nature

Voilà un musée qui retient l'attention. Niché au creux de la montagne, en pleine verdure de la ville de Williamstown, The Clark Art Institute présente une impressionnante collection d'œuvres de renom, comptant des Tissot, Renoir, Monet et compagnie. Ce sont toutefois les expositions temporaires qui attirent les visiteurs, et avec raison. Cet été, l'exposition The Art of Iron présente des objets de fer dans l'environnement lumineux du musée tandis que Women Artists in Paris dresse le portrait des Parisiennes des années 1850 à 1900.

La musique en plein air à Tanglewood

Rendez-vous estival des mélomanes de la côte Est, le Festival de musique de Tanglewood se tient dans la ville de Lenox depuis 1937. C'est là que se produit chaque été l'Orchestre symphonique de Boston, qui se déplace pour l'occasion dans la région des Berkshires. Chaque année, plus de 350 000 visiteurs viennent apprécier les concerts de jazz, de musique classique et populaire en plein air. Intitulée Bernstein Centennial – Celebrating Lenny, l'édition 2018 rend hommage à Leonard Bernstein à l'occasion du centenaire de sa naissance. Du 15 juin au 2 septembre 2018.

Une comédie musicale inspirée de Broadway

Bon nombre de productions théâtrales et musicales animent la période estivale dans la région culturelle des Berkshires. Parmi elles, « The Royal Family of Broadway » est la plus récente production de la compagnie Barrington Stage qui a raflé plusieurs prix ces dernières années. Divertissante à souhait, cette comédie musicale compte plusieurs acteurs qui ont déjà joué à Broadway. À voir.

La popularité des spas

Les spas et centres de bien-être sont omniprésents dans les Berkshires. Cadrant parfaitement dans la villégiature calme et sereine de la région, ce n'est pas surprenant qu'ils attirent autant de vacanciers en quête de ressourcement. Parmi les plus luxueux, le groupe Canyon Ranch est la quintessence du spa avec son vaste domaine, ses multiples activités allant du yoga à l'escalade et sa cuisine ultra santé. En quête de spiritualité? Le centre de yoga et de bien-être Kripalu est également l'un des plus prisés dans la région.

Le paradis de la randonnée

Les montagnes des Berkshires invitent assurément à faire une randonnée. Des circuits pour tous les niveaux et types de randonneurs sont proposés et la plupart seront prochainement reliés entre eux. En quête de défi ? Faites l'ascension du mont Greylock, qui est le plus haut sommet du Massachusetts avec ses 1064 mètres.

Séjourner dans un Relais & Châteaux

Plusieurs résidences cossues et anciennes ont été transformées en auberges de luxe. Parmi elles, le Blantyre impressionne avec son ambiance digne de Downton Abbey, ses grands foyers et ses tours de style château Tudor. Membre de la prestigieuse étiquette Relais & Châteaux, le Blantyre vient tout juste d'être rénové, sans perdre son essence pour autant. On peut y passer la nuit (entre 600 $ et 1 600$ US la nuitée) ou sinon y prendre un verre ou un délicieux repas mettant en vedette des produits du terroir et des fermes voisines.

