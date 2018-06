Un tout nouveau restaurant italien vient d'ouvrir ses portes dans le Vieux-Montréal et pour marquer l'ouverture, une soirée festive était de mise.

Le Joiea Sociale, qui prend le spacieux et magnifique local laissé vacant par le restaurant spécialisé en grillades Mercuri, a accueilli médias et influenceurs avec ses spécialisés : pizza cuites au four, des pâtes maison et antipastis traditionnels signés par le chef Luigi Greco. Des plats authentiques, aux ingrédients simples et savoureux.

On viendra volontiers y honorer l'aperitivo italien avec un de leurs savoureux cocktails ou pourquoi pas un verre de vin à choisir parmi leur généreuse sélection italienne.

JfGalipeau.ca pour HuffPost Québec

Sera aussi inaugurée dès juillet une école culinaire sur place. Des cours de cuisine italienne bilingues pour des groupes allant jusqu'à 12 personnes (parfois 24) seront offerts à la demande des clients. Les séances seront organisées le samedi après-midi et coûteront 95$ par personne, ce qui inclut la préparation et la dégustation de mets avec accords vin ainsi qu'un sac rempli d'articles culinaires italiens spécialisés et un livret de recettes monté en fonction du cours.

Le restaurant a légèrement été revampé par le groupe derrière le projet : Ville-Marie Collection (L'Atelier d'Argentine, Decca 77, Wienstein & Gavino's, Xavier Artisan). Murs de brique, grandes fenêtres aux cadres noirs, et bois brut font toujours autant leur effet, mais on y a ajouté quelques touches méditerranéennes, comme un présentoir italien mettant notamment en vedette charcuteries et fromages.

Voyez tous les gens stylés présents à la soirée exclusive d'ouverture :

Ouverture du restaurant italien Joiea sociale Ouverture du restaurant italien Joiea sociale











1 of 51 Partager cette image: