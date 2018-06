Drake retrouve les personnages de «Degrassi» dans un nouveau clip

Dans le nouveau vidéoclip de la chanson I'm Upset, Drake fait un saut dans le passé et retrouve les personnages de la série télévisée Degrassi: La nouvelle génération.

Drake, qui a incarné Jimmy Brooks de 2001 à 2007, retrouve de nombreux acteurs. Nina Dobrev, Shane Kippel, Lauren Collins, Jake Epstein, Stefan Brogen et même Ephran Ellis sont au côté du chanteur durant le clip.

Le rappeur torontois Drake donnera deux spectacles au Québec dans le cadre de sa tournée nord-américaine Aubrey and The Three Amigos cet automne. Il sera de passage au Centre Bell le 4 et 5 septembre.

Le cinquième album de Drake, Scorpion, sera mis en vente le 29 juin. On y retrouvera notamment les deux morceaux à succès God's Plan et Nice For What.