«District 31» et «Fugueuse» dominent les nominations aux Gémeaux

Les émissions «District 31» et «Fugueuse» arrivent en tête de liste avec 12 nominations chacune en vue des 33es prix Gémeaux.

Selon les nominations dévoilées jeudi, le «Bye Bye 2017» suit avec onze citations.

Viennent ensuite «Lâcher prise» et «Les Pays d'en haut» avec dix nominations chacune, et «Blue Moon» et «Faits divers», citées neuf fois.

«District 31», la populaire série d'enquêteurs produite par Fabienne Larouche, est notamment citée pour la meilleure série dramatique annuelle et la meilleure réalisation — deux artisans s'affrontant dans cette catégorie pour deux épisodes distincts, Catherine Terrien et Simon Barrette.

«District 31», qui en est à sa deuxième saison, pourrait aussi valoir à Luc Dionne un prix pour les meilleurs textes, lui qui est aussi nommé pour un épisode de «Blue Moon» dans la catégorie parallèle de meilleur texte dans une série dramatique.

Idem pour Magalie Lépine-Blondeau, qui est lice pour le meilleur premier rôle féminin, tant pour «District 31» que pour «Plan B».

La série choc «Fugueuse», nommée dans la catégorie de la meilleure série dramatique, pourrait également valoir un Gémeaux pour les textes à l'auteure Michelle Allen.

Éric Tessier, à la réalisation, et la jeune actrice dans le rôle principal, Ludivine Reding, figurent aussi dans les nommés pour la série «Fugueuse».

Outre Magalie Lépine-Blondeau et Ludivine Reding, les autres actrices dans des séries dramatiques ayant obtenu une nomination sont Julie Perreault («L'Échappée»), Céline Bonnier («L'heure bleue»), Marie Tifo («O'»), Guylaine Tremblay («Unité 9»), Karine Vanasse («Blue Moon»), Mylène St-Sauveur («Hubert et Fanny») et Laurence Leboeuf («Marche à l'ombre»).

Du côté des interprètes masculins dans un premier rôle pour une série dramatique se retrouvent Éric Bruneau («Blue Moon»), Fabien Cloutier («Faits divers»), Marc-André Grondin («L'Imposteur»), Alexandre Goyette («Le Siège») et Vincent Leclerc («Les Pays d'en haut»).

Pour ce qui est des acteurs dans un premier rôle dans la catégorie distincte de série dramatique annuelle, Patrick Labbé («District 31»), Vincent-Guillaume Otis («District 31»), Pier-Luc Funk («Mémoires vives»), Stéphane Gagnon («Mémoires vives») et Guy Nadon («O'») sont finalistes.

Le gala des 33es prix Gémeaux animé par Jean-Philippe Wauthier sera présenté en direct à Radio-Canada et sur le Web le dimanche 16 septembre.

---

Quelques catégories principales:

Meilleure série dramatique:

BLUE MOON

FAITS DIVERS - SAISON 1

FUGUEUSE

L'IMPOSTEUR LA SUITE

OLIVIER

PLAN B

Meilleure série dramatique annuelle:

AU SECOURS DE BÉATRICE - SAISON 4

DISTRICT 31

L'ÉCHAPPÉE - SAISON 2

MÉMOIRES VIVES - SAISON 5

UNITÉ 9

Meilleure comédie:

BOOMERANG - SAISON 3

LÂCHER PRISE - SAISON 2

LES PÊCHEURS

LES SIMONE

TROP

Meilleure spéciale humoristique:

BOUCAR DIOUF : POUR UNE RAISON X OU Y

BYE BYE 2017

GALA LES OLIVIER 2017

INFOMAN 2017

LES APPENDICES TOURLOU 2017