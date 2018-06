Comprenez-vous ce qu'est l'intelligence artificielle?

Ce ne serait pas tout le monde qui a une réponse claire à la question en tête d'article, selon un nouveau sondage Léger publié mercredi.

En fait, le sondage indique que 45% des Québécois estiment avoir une bonne compréhension de l'intelligence artificielle (IA)... et 45% jugent avoir une mauvaise compréhension de cette technologie.

De plus, l'étude révèle que les Québécoises ont davantage de difficulté à saisir ce qu'est l'intelligence artificielle que les Québécois. Au total, 61% des hommes disent bien comprendre l'IA, alors que 56% des femmes affirment le contraire.

Pour les répondants, l'IA est une source d'espoir et positive pour la société à 41%, mais de craintes et de menaces pour 31% d'entre eux.

Autre donnée intéressante du sondage, les Québécois estiment à 57% que les développements de l'IA occupent une place insuffisante dans les médias ou à l'école.

Ce sondage web a été réalisé du 8 au 12 juin auprès d'un échantillon de 1 006 Québécois, âgés de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Il a été publié dans le cadre de Frontière-IA, événement de trois jours d'activités dédiées à l'intelligence artificielle visant le grand public à Montréal.

En gros, qu'est-ce que l'IA?

L'intelligence artificielle est définie comme la mise en oeuvre d'un certain nombre de techniques informatiques et l'utilisation d'algorithmes dans des machines leur permettant d'imiter une forme d'intelligence réelle. De plus en plus, l'IA est développée pour résoudre des problématiques dans une multitude de domaines, que ce soit la santé, l'éducation, l'ingénierie ou le divertissement.

Sources: Futura Tech, Gouvernement de France, Cervopolis