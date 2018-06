Disney dévoile la première bande-annonce du «Dumbo» de Tim Burton

Disney a publié la première bande-annonce de la reprise du classique "Dumbo" par Tim Burton. Le film, attendu en mars prochain, mettra en vedette Danny DeVito, Colin Farrell, Alan Arkin, Eva Green et Micheal Keaton. La bande-annonce montre des images de Dumbo prenant son envol et on y entend la chanteuse pop norvégienne Aurora chanter "Baby Mine".