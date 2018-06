Voici les 8 jeux présentés au E3 auxquels on a vraiment hâte de jouer

Comme à chaque année, la grande Mecque du jeux vidéo a débuté sous le ciel ensoleillé de Los Angeles... pas que les intéressés au E3 en ont eu conscience, préférant une certaine obscurité pour profiter de toutes les nouveautés présentées par les géants de l'industrie. Voici les titres qui ont retenu l'attention du HuffPost Québec cette semaine.

#1: Fallout 76

Dimanche soir fut une grosse soirée pour les fans du studio Bethesda, qui nous a livré deux franchises extrêmement populaires au cours de la dernière décennie, Fallout et The Elder Scrolls. Voilà que justement le directeur de Bethesda Game Studios, Todd Howard, est monté sur scène pour annoncé le nouveau volet de Fallout, Fallout 76. Encore une fois plongés dans un monde post-apocalyptique, les joueurs auront droit à quelques nouveautés, dont la principale est le mode multijoueurs en ligne. Il sera possible de se rassembler ainsi et de jouer en équipe ou en concurrence pour survivre à la désolation de la Virginie Occidentale. Todd Howard assure toutefois que l'ambiance du jeu sera conservée, puisque les serveurs n'accueilleront qu'une douzaines de joueurs chacun. C'est l'apocalypse après tout!

Sera disponible sur Xbox One, PS4 et PC le 14 novembre 2018. Un bêta sera offert sur Xbox One.

#2: The Last of Us part II

The Last of Us part II, la suite du jeu phare de la PS3, fera son apparition sur PS4... mais on ne sait toujours pas quand. Ellie et Joel seront encore une fois réunis dans cette quête de survie, suivant une histoire linéaire, mais dans un monde beaucoup plus élargi que dans la première partie. La boîte qui produit le jeu, Naughty Dog, promet des ennemis plus intelligents, donc plus difficiles à combattre, à l'aide d'une intelligence artificielle améliorée. À suivre!

Sera disponible exclusivement sur PS4.

#3: Assassin's Creed: Odyssey

Ubisoft a profité du E3 pour présenter la nouvelle mouture de sa série Assassin's Creed. L'action d'Odyssey se déroulera cette fois-ci à Sparte, en Grèce, après avoir exploré l'Égypte de l'époque de Jésus Christ dans Origins. Plus précisément, le personnage principal évolue alors que Sparte est en pleine guerre ouverte avec Athènes. Ubisoft promet davantage de fonctions de jeux de rôle, ainsi que la possibilité de séduire des personnages non jouables - ou simplement les poignarder dans le dos. Autre particularité: comme le note Forbes, il n'y aura pas d'assassins dans Assassin's Creed: Odyssey. Logique, puisque Origins traitait du début de l'ordre et la guerre du Péloponnèse est survenue 500 ans auparavant.

Sera disponible sur Xbox One, PS4 et PC quelque part en 2019.

#4: Super Smash Bros. Ultimate

Nintendo met beaucoup d'efforts sur sa nouvelle mouture de Super Smash Bros. Ultimate. Et «ultime» semble être le bon mot, puisque le géant japonais intègre tous ses personnages, passés et présents, dans ce jeu de bataille. Pas moins de 66 personnages, avec leurs attributs uniques, seront présents dans cet univers. De plus, Nintendo est reparti de la base pour créer le jeu au lieu de simplement bâtir à partir de la version précédente, ce qui a permis d'ajuster la jouabilité.

Sera disponible le 7 décembre sur Nintendo Switch.

#5: Resident Evil 2

Les concepteurs de jeux vidéo ont compris que leurs oeuvres peuvent avoir un effet nostalgie assez fort chez les joueurs - et tentent maintenant plus que jamais d'en tirer profit. Voilà que Sony a présenté le remake du populaire Resident Evil 2, réalisé par Capcom. L'annonce du jeu avait été faite il y a trois ans, mais on sait maintenant qu'on va pouvoir y jouer en janvier prochain. Les nouvelles fonctionnalités du jeu permettront, entre autres, un mode de caméra par-dessus l'épaule, résultant en une jouabilité se rapprochant davantage de Resident Evil 4 que du second volet original.

Sera disponible le 25 janvier 2019 sur PS4, Xbox One et PC.

#6: Halo Infinite

On était dû, comme on dit, pour la présentation d'un nouvel épisode de la série Halo, puisque Microsoft nous a habitués à une cadence de publication aux trois ans environ. Comme Halo 5 Guardians a été publié en 2015, il était normal qu'on voit les images de la suite qui, justement, suivra la ligne de cette histoire. On sait peu de choses sur l'univers d'Infinite, mais il semblerait que ce serait un jeu en monde ouvert. Microsoft n'a pas non plus fourni de date de sortie, donc on imagine que ce sera plus tard en 2019.

Sera disponible sur Xbox One et PC sous Windows 10, un avantage sur son prédécesseur Halo 5.

#7: Sekiro: Shadows Die Twice

Ce nouveau jeu de FromSoftware revoit totalement la formule de Dark Souls. Il s'agit d'un jeu d'aventure et d'action, plutôt que d'un Dark Souls version japonaise. Le système de défense sera basé sur la «posture», qui, si une attaque n'est pas parée adéquatement, diminuera. Si elle est trop basse, un coup final terminera le combat, à votre avantage ou à celui de votre ennemi. Le système de mort a aussi été revu: au lieu de retourner à un point de sauvegarde, le personnage ressuscitera sur place, alors que l'ennemi retournera vaquer à ses occupations... laissant la place à une attaque surprise.

Sera disponible sur PS4, Xbox One et PC quelque part en 2019.

#8: Cyberpunk 2077

On ne sait pas encore ce qu'on fera exactement dans cet univers, mais la bande-annonce de Cyberpunk 2077, produit par CD Projekt Red, le studio derrière The Witcher, est tout simplement magnifique. On y voit une ville futuriste où tout semble permis, les rêves comme les pires cauchemars. Selon ce qu'affirme PC World, qui a pu assister à une présentation du démo, Night City serait la plus grosse ville conçue dans un jeu vidéo avec un réalisme inégalé. Rien de moins. Impossible de savoir quand on pourra y jouer, mais ne misez pas trop avant 2020, possiblement sur les consoles de prochaine génération.

Cet article inclus des sources de The Verge, Gadgets 360, Push Square et US Gamer.