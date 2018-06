8 grandes tendances pour la terrasse

Parce que l'été, ça se passe dehors, on réaménage notre terrasse et on profite de nos vacances au max. Voici huit tendances déco extérieure qui se démarquent cette année, selon la spécialiste en aménagement et animatrice, Vanessa Sicotte.

La chaise suspendue

Attachée à une poutre ou sur pied, la chaise suspendue façon année 70 a la cote. On a envie de s'y lover pendant des heures avec un livre.

Un saut dans les Îles grecques

Le patio prend des airs de Santorini cet été! Le blanc et bleu dominent, mais pas à la façon «marine». On recherche quelque chose de plus méditerranéen.

Les couleurs vitaminées

On laisse tomber le gris et on ose la couleur et les imprimés farfelus. Le jaune et l'orange rayonnent. Tout comme les coussins à motif de feuilles tropicales, de flamants roses, de sandwichs à la crème glacée... Tout est permis!

Les guirlandes lumineuses

La lumière est essentielle pour l'ambiance des fêtes extérieures. La source lumineuse qu'on adore encore cette année? Les guirlandes d'ampoules rétro: c'est chic!

Les zones de discussion

On remise le sectionnel et on installe une causeuse deux places en face de chaises confortables. Le fait d'être assis face à face permettra de profiter de meilleures discussions. C'est plus convivial!

L'extérieur comme l'intérieur

On veut que la terrasse devienne comme une extension de la maison. On utilise les mêmes inspirations pour la décoration intérieure: on aménage un petit coin salon et, pourquoi pas, un bar! Les gros budgets iront jusqu'à installer une cuisine extérieure complète.

Le tapis sort dehors

Dans la même veine, on installe un tapis au centre de la terrasse pour augmenter le confort et délimiter les espaces. Des tapis fabriqués pour résister aux conditions extérieures arrivent sur le marché avec des designs plus recherchés.

Toujours plus de verdure

Plus il y a de plantes, mieux c'est! Elles ont non seulement le pouvoir d'embellir le décor et de créer de l'intimité, mais aussi de vous détendre. Petit investissement, gros impact!