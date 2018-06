Un café latte au brocoli, ça vous tente?

Un café latte au brocoli! Non, vous ne rêvez pas.

Une poudre verte composée de brocoli séché à ajouter à votre café, ce n'est pas juste une invention pour foodies aventuriers, mais c'est le fruit d'une recherche ayant pour but de réduire le gaspillage et nous inciter à consommer plus de légumes.

C'est en tout cas ce que l'on vend avec cette invention qui aurait pour but de contrer la malbouffe en Australie.

L'Organisation du Commonwealth pour la recherche scientifique et industrielle en Australie et le groupe d'agriculteurs Hort Innovation ont uni leurs forces pour mettre au point une poudre de brocoli qu'on pourra ajouter à toutes nos boissons chaudes dont le café! Le légume en entier est utilisé, oui, en entier. Il est séché et réduit en poudre verte - la couleur demeure intacte grâce à un procédé utilisé ainsi que son goût et ses nombreuses vertus. Deux cuillères de la fameuse poudre correspondrait à une assiette de brocoli.

Le brocoli contient de la lutéine et de la zéaxanthine, deux composés antioxydants de la famille des caroténoïdes, des glucosinolates - aux propriétés antioxydantes, antibactériennes, antifongiques, mais aussi anti-cancérigènes - sans oublier une batterie de vitamines dont les E, A, B, C... Autrement dit une mine de bienfaits!

« Des études démontrent que la population australienne ne mange pas assez de légumes quotidiennement et les alternatives comme la poudre de brocoli peuvent aider à résoudre cela», déclare John Lloyd, PDG d'Hort Innovation dans le Guardian.

Un café dans la banlieue de Melbourne a immédiatement saisi l'occasion de se distinguer en proposant des cafés avec la fameuse poudre. Les avis ne semblent pas unanimes quant au goût du breuvage.

