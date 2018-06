Top 5 endroits au Québec pour passer de belles vacances

L'été est à nos portes et qui dit été, dit vacances bien méritées ! Cela tombe bien, notre Belle Province recèle de beaux coins pour y accueillir les vacanciers de tous acabits ! Que ce soit pour passer de bons moments de détente, pour découvrir de jolis endroits ou pour se délecter de spécialités culinaires, le choix ne manque pas. Voici 5 idées d'endroits au Québec qui représentent de bons plans pour vos vacances estivales.

Côte-Nord: découvrir la nature sauvage

La Côte-Nord est la deuxième plus grande région du Québec avec son territoire de 240 000 km2. Avec ses grands espaces, ses vastes plages de sable blanc, ses paysages à couper le souffle, ses villages de pêcheurs et ses habitants sympathiques, elle est la destination idéale pour des vacances dépaysantes ! Voici quelques incontournables de la région. Observer les treize espèces de baleines à partir de la rive ou lors d'une excursion en bateau. Visiter la maison d'enfance de Gilles Vigneault à Natashquan. Assister au Pow-wow traditionnel des Innus de Pessamit et s'imprégner de la culture des Premières Nations. Visiter la Réserve du Parc national de l'Archipel-de-Mingan et admirer les surprenants monolithes sur la quarantaine d'îles. Découvrir la nature surprenante de l'île d'Anticosti avec ses fossiles, grottes, canyons ainsi que la chute Vauréal. Et finalement, dormir dans des maisons de gardiens de phare à Pointe-des-Monts et sur l'île aux Perroquets. Pour infos : www.tourismecote-nord.com.

Mauricie: relaxer en nature ou visiter l'incroyable Cité de l'énergie

La Mauricie a tout pour permettre aux vacanciers de faire le plein d'air pur et de dépaysement. Avec son Parc national qui réunit de nombreux lacs, une grande forêt, des montagnes et des rivières, la région est idéale pour camper et pour s'adonner à des activités de plein air. Pour les amateurs d'activités culturelles, la Cité de l'énergie de Shawinigan est un must à visiter. On y retrouve de très belles expositions, non seulement sur l'histoire des sources d'énergie au Québec, mais aussi sur d'autres sujets ayant une valeur écologique. Les expositions sont produites avec des supports multimédias hauts en couleur. Cette année, il ne faut pas manquer la toute nouvelle production du spectacle du Cirque Eloïze, NEHZA, en juillet et août. Côté hébergement, à 5 minutes seulement de la Cité de l'énergie, le Camping du Parc de l'île Melville, est une option intéressante. En effet, il permet de profiter des activités de la ville, tout en étant situé sur une île paisible en pleine nature. Il est donc possible de sortir au resto ou de visiter quelques micro-brasseries, comme celle du Trou du Diable et de revenir ensuite coucher sous les étoiles ! Pour infos : www.tourismemauricie.com

Saguenay Lac Saint-Jean: sortir des sentiers battus ou faire une virée épicurienne !

Avec ses fjords, ses montagnes, ses vallées, ses parcs nationaux et ses grands lacs, la région offre plusieurs possibilités d'activités de plein air pour toute la famille. Parmi les plus répandues : la randonnée pédestre, les excursions pour admirer la faune et la flore, le kayak de mer, l'observation des baleines, le rafting, l'hébertisme, la visite d'une bleuetière, la natation et la tyrolienne. Côté camping, la région propose plusieurs sites d'une incroyable beauté tels que le Parc des Monts-Valins permettant d'admirer la nature sauvage de la région. Côté hébergement, de plus en plus de complexes hôteliers luxueux, comme l'Auberge des îles, voient le jour et offrent des options intéressantes comme un accès à une superbe plage et une multitude d'activités nautiques et terrestres. Nouveau : Le tourisme gourmand se développe de plus en plus dans la région avec une première route des bières et un Festival des vins de Saguenay qui prend de plus en plus d'ampleur. Pour infos : www.saguenaylacsaintjean.ca

Bas-Saint-Laurent: découvrir des produits de chez nous dans un cadre idyllique

Cette région est reconnue pour l'immense beauté de ses paysages. Traversée par le fleuve Saint-Laurent, parsemée des montagnes de la chaîne des Appalaches, et comprenant deux magnifiques vallées, celle de Matapédia et du Témiscouata, l'endroit a tout pour plaire. Qu'on soit sportif, contemplatif, ou véritable épicurien, chacun peut y trouver son compte. Des activités comme le kayak de mer, l'observation des baleines, la randonnée pédestre, la pêche sportive en eau douce ou salée, la baignade ou la visite d'une microbrasserie sont parmi les plus populaires. Outre Rimouski et Rivière-du-Loup, la municipalité de Témiscouata, un peu moins connue que les deux autres, mérite vraiment d'être découverte. On y trouve de superbes gîtes comme l'Auberge du Chemin Faisant et l'Auberge Marie Blanc où la gastronomie, le confort et la beauté des lieux nous ravissent. Profitez-en pour faire un petit tour au Domaine Acer pour déguster des produits fins issus de la fermentation de la sève d'érable, ou à la Fromagerie Le Détour où on y vend de merveilleux fromages faits sur place. Pour infos : www.tourismetemiscouata.qc.ca www.bassaintlaurent.ca

Québec: s'imprégner d'histoire et courir les festivals

La ville de Québec attire chaque année des milliers de visiteurs qui veulent s'imprégner du charme français des vieux quartiers historiques de la ville. Même si on y est allé plusieurs fois, il est toujours plaisant d'y retourner et de revoir la Citadelle, les remparts, la Place Royale, les rues pavées du quartier petit-Champlain et bien entendu, le magnifique Château Frontenac, qui fête ses 125 ans cette année. D'ailleurs à ce sujet, tout au long de l'année le Château est le cadre de différentes activités visant à souligner cet honorable anniversaire. Pour plus d'infos : ici. De plus, choisir le Château Frontenac comme hôtel pour votre séjour vous permet d'être au cœur de l'action des nombreux festivals gratuits que la ville organise. Pour en connaître le calendrier : www.quebecregion.com

Bon été au Québec !

