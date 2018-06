Magalie Lépine-Blondeau et sa soeur Eugénie en duo à la radio cet été

La comédienne Magalie Lépine-Blondeau et sa soeur Eugénie seront à la barre de Tricotées serrées, une nouvelle émission de radio qui sera diffusée cet été sur les ondes de Radio-Canada Première.

Durant une heure, les deux frangines interrogeront des frères et des soeurs pour tenter de découvrir «comment, d'une même éducation, se dessinent des trajectoires distinctes ou similaires», entre rivalité, admiration et complicité.

Moins connue du grand public, Eugénie Lépine-Blondeau baigne déjà dans l'univers de la radio, elle qui est recherchiste et collaboratrice pour l'émission On dira ce qu'on voudra, animée par Rebecca Makonnen, également diffusée sur les ondes de Radio-Canada Première.

Eugénie a d'ailleurs exprimé sa joie de (enfin) pouvoir renouer avec sa soeur cet été.

Enfin je vais pouvoir voir ma soeur! https://t.co/S46zTrAJox — Eugénie Lépine-B. (@eugenie_lb) 12 juin 2018

Tricotées serrées sera diffusée les dimanches de 14h à 15h, du 1er juillet au 19 août.

D'autres nouveautés...

Par ailleurs, Christian Bégin animera une toute nouvelle émission intitulée Et si on se faisait du bien. Entouré d'invités et de chroniqueurs dont Isabelle Vincent, Louise Latraverse et Raed Hammoud, et secondé par Véronique Grenier, notre «Curieux» Bégin se donne comme mission de trouver les histoires touchantes pour «vous faire du bien». Il sera en ondes tous les samedis après-midis, de 14 h à 16 h.

Christiane Charette reprendra du service à la station d'État en animant un nouveau talk-show en formule 5 à 7, diffusé en direct à partir de la Taverne du Pélican à Montréal. La première aura lieu le 1er juillet.

Les fans de La Soirée est (encore) jeune pourront continuer d'entendre la voix de leur animateur Jean-Philippe Wauthier qui présente, les samedis à 16h, Grand écart, un balado qui vise à aider la conciliation activité physique et famille.

...Et des retours

Parmi les retours derrière le micro d'ICI Première cet été, notons Franco Nuovo qui prend en charge les samedis et dimanches de 6h à 10h avec Dessine-moi un été. Patrick Masbourian assurera l'intérim pendant les vacances d'Alain Gravel en semaine.

D'autres émissions appréciées des auditeurs comme L'autre midi à la table d'à côté, Pas banale la vie!, La nature selon Boucar et Parasols et gobelets reprennent également du service.

